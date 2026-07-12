Fiona Apple will über „endlose Flut an Schrecken“ in der Welt schreiben

Fiona Apple hält sich derzeit weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch nun hat sich die Singer-Songwriterin in einem seltenen Video zu Wort gemeldet und ihre Gedanken über den Zustand der Welt geteilt.

„Es ist mitten in der Nacht, ich hab gerade geschrieben und konnte nicht schlafen“, sagt Apple in dem Video. „Und mich hat plötzlich dieses unbändige Verlangen überwältigt, mich zu melden. Ihr habt mich eine Weile nicht gesehen, weil mir so etwas heutzutage einfach wirklich, wirklich unangenehm ist.“

Das Video wurde von Zelda Hallman hochgeladen, Apples Mitbewohnerin und bester Freundin. „Sie versucht seit einer Weile, einen ehrlichen Weg zu finden, um über das Ausmaß dessen zu sprechen, was in der Welt passiert – vom Horror in Gaza und Sudan über die Grausamkeiten gegenüber trans Kindern, den Angriff auf die körperliche Selbstbestimmung von Frauen, den Missbrauch und Terror gegen Einwanderer und ihre Familien, die Aushöhlung des Wahlrechts und bürgerlicher Freiheiten bis hin zum Verschwinden indigener und schwarzer Kinder“, schrieb Hallman in der Bildunterschrift, „das so oft mit Schweigen quittiert wird – und zu so viel mehr Leid und Ungerechtigkeit, als sich in einem einzigen Statement benennen oder ansprechen ließe.“

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Apples Ringen mit neuen Songs

Apple fuhr in dem Video fort: „Ich frage mich, ob ihr euch fragt, ob ich überhaupt versuche, über das zu schreiben, was gerade in der Welt passiert. Und ich wollte euch einfach sagen: Ja, tue ich. Ich versuche es. Ich kämpfe wirklich damit. Wenn man über sich selbst schreibt, ist das eine Sache. Niemand kann einem sagen, dass man es falsch sagt, niemand wird enttäuscht. Man ist die Autorität. Aber wenn es darum geht, was anderen Menschen passiert … dann wird es einfach so unglaublich wichtig.“

Sie sprach weiter über die „endlose Flut an Schrecken“ in der Welt und ihr Ringen darum, das in einem Song einzufangen. „Vielleicht lasse ich das Perfekte dem Guten im Weg stehen“, sagte sie. „Es ist schwer, sich zu konzentrieren, und wenn man es schafft, zweifle ich immer wieder an mir selbst – zum zweiten, dritten, zehnten, millionsten Mal –, ob ich diejenige bin, die das sagen sollte, oder ob ich es richtig sage. Ich wollte einfach nicht, dass ihr denkt, ich schau weg oder ich sehe nicht, was gerade passiert, oder dass es mir egal ist. Es ist mir verdammt nochmal nicht egal. Ich weiß, nicht alle erwarten etwas von mir – aber ich erwarte etwas von mir selbst.“

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Apple „Pretrial (Let Her Go Home)“, ihren ersten neuen Song seit ihrem inzwischen klassischen Album „Fetch the Bolt Cutters“ aus dem Jahr 2020. Die Single war von Apples Erfahrungen als Court Watcherin inspiriert – einer Freiwilligen, die Gerichtsverhandlungen beobachtet –, insbesondere von Frauen, die von der Untersuchungshaft betroffen sind. Außerdem steuerte sie eine Coverversion von Neil Youngs „Heart of Gold“ zu einem Bridge-School-Benefizalbum zu Ehren seiner Musik bei und war als Gastsängerin auf dem Waterboys-Track „Letter From an Unknown Girlfriend“ zu hören.