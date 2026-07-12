Pitbull stellt Guinness-Weltrekord auf – mit Glatzen-Caps im Publikum

Pitbull wird für Cover von Totos „Africa“ in Grund und Boden gestampft

Pitbull hat am Freitag (10. Juli) in London einen Guinness-Weltrekord aufgestellt – für die „größte Ansammlung von Menschen mit Glatzen-Caps“. Der Rapper stellte den Rekord gemeinsam mit rund 22.141 Fans auf, die mit Glatzen-Caps im Hyde Park erschienen waren, beim BST Festival, bei dem Pitbull als Headliner auftrat.

„Mir fehlen die Worte. Wer hätte gedacht, dass ein Kubaner der ersten Generation Rekorde brechen und aufstellen würde?“, sagte Pitbull bei der Entgegennahme der Auszeichnung, laut „The Guardian“.

Obwohl Pitbull von Natur aus kahl ist, trug er selbst eine Glatzen-Cap. Wie Will Munford, offizieller Schiedsrichter der Guinness World Records, dem Blatt erklärte, musste Pitbull „eine Glatzen-Cap tragen, um in der Rekordanzahl mitgezählt zu werden“ – schließlich gehe es nicht um die „größte Ansammlung von Kahlköpfen“.

Wie der Rekord gezählt wurde

400 Freiwillige überprüften die Teilnehmer „einzeln“ beim Einlass und vor Ort. Außerdem gab es „Drohnenaufnahmen mit 42 Zählern backstage“, so Munford, um die Gesamtzahl zu ermitteln.

Die Idee, den Rekord anzugehen, stammte von einem Fan. „Das alles passiert wegen mir“, sagte Jack Remmington, Podcast-Host und Kulturkommentator, gegenüber „The Guardian“. Remmington hatte ein TikTok-Video gepostet, das viral ging und in dem er feststellte, das BST Festival mit einer Kapazität von 65.000 Personen sei „mehr als genug, um den Weltrekord für die meisten als Pitbull verkleideten Menschen zu brechen“. Remmington nahm Kontakt zu den Guinness World Records und BBC-Radio-1-Moderator Greg James auf, und gemeinsam schickten sie Pitbull eine Nachricht, ob er die Herausforderung annehmen wolle – was er offensichtlich tat.

Pitbull hatte seinen Rekordversuch bereits im Februar angekündigt und seine Fans aufgerufen, am 10. Juli im Hyde Park zu erscheinen. „Ich will euch sagen, wie ich mich bei all den Glatzen-Caps fühle, die da abliefern werden“, erklärte Pitbull damals in einem Statement. „Ihr sollt alle wissen: Jedes Mal, wenn ihr diese Glatzen-Cap aufsetzt, wisst ihr, dass ihr die Zeit eures Lebens haben werdet. Ich schätze die Liebe, ich schätze das Engagement, ich schätze die Unterstützung – und mehr als alles andere möchte ich einfach Danke sagen. Dale!“

Geschichte geschrieben

Den Rekord für die „größte Ansammlung von Menschen mit Glatzen-Caps“ hatte vor diesem Freitag niemand gehalten. Doch nun haben Pitbull und seine mehr als 20.000 bekappten Fans ihn gemeinsam in die Bücher geschrieben.