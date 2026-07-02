Kid Rock über seine Freundschaft mit Trump: „Ein Logenplatz bei der größten Shit Show der Welt“

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MAGA-Lautsprecher Kid Rock lobpreist mal wieder Präsident Donald Trump.

In einem Interview mit Sky News Australia setzte sich der Country-Rock-Sänger, bürgerlicher Name Bob Ritchie, mit Moderator Paul Murray für ein einstündiges Special namens „Trump’s America: 250 Years in the Making“ zusammen. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Ritchie zu einem der größten Cheerleader des Präsidenten entwickelt – er erhielt Einladungen ins Weiße Haus, trat bei republikanisch geprägten Musikveranstaltungen auf und saß neben Trump bei Football-Spielen und UFC-Kämpfen.

In einem Gespräch, das sich um Ritchies Sicht auf das Amerika von heute drehte, fragte Murray, wie es sich anfühle, einen „Kumpel zu haben, der die Welt regiert“.

„Fucking awesome“

„Fucking awesome“, antwortete der Musiker. Auf die Frage, ob der Präsident ihm „einfach so“ schreibe, sagte Ritchie, Trump tue das tatsächlich – „und das ist einer meiner nächtlichen Trinktricks, weil ich weiß, wann ich ihn erwische“. Trump „geht immer ran oder ruft zurück, einfach um zu quatschen“, so Ritchie weiter, der hinzufügte: „Er ruft mich nicht an, um zu fragen: ‚Hey Bob, was sollen wir im Iran tun?‘ Solche Anrufe bekomme ich nicht.“

Ritchie weiter: „Ich genieße es verdammt nochmal, mit ihm abzuhängen und zu reden – und einfach einen Logenplatz bei der größten Shit Show der Welt zu haben.“

Im Februar war Ritchie Headliner der „All-American Halftime Show“ – der Super-Bowl-Halbzeit-Alternative, veranstaltet von Turning Point USA, die parallel zur eigentlichen Halbzeitshow lief, bei der der puerto-ricanische Künstler Bad Bunny auftrat. Wenig überraschend – außer vielleicht für einige MAGA-Hoffnungsträger – zog Bad Bunnys Performance das konservative Gegenprogramm um Millionen Zuschauer in den Schatten.