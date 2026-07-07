Mick Jagger plant große Welttournee: Rolling Stones gehen 2027 live

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Die Rolling Stones wollen ihr am Freitag (10. Juli) erscheinendes Album „Foreign Tongues“ offenbar 2027 auf die Bühne bringen. Nicht ganz selbstverständlich für eine Band, bei der auch „Küken“ Ronnie Wood in naher Zukunft seinen 80. feiern wird.

Jagger plant klassische Welttournee für 2027

In einem Interview mit dem argentinischen Radiosender La Nacion stellte Sänger Mick Jagger klar, dass man derzeit an einer klassischen Welttournee bastelt. Das fortgeschrittene Alter der Stones-Mitglieder spiele bei diesen Überlegungen keine Rolle.

„Ich würde dieses Album sehr gern auf Tour bringen. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Songs zu singen. Es sind so viele Stücke auf dem Album, die sich hervorragend live spielen lassen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir noch dieses Jahr auf Tour gehen werden. Ich hoffe aber auf nächstes Jahr; und zwar so bald wie möglich. Und ja, natürlich würde ich auch sehr gern zu euch nach Argentinien kommen“, sagte Jagger dem Sender in Buenos Aires.

Residencies: „Nicht mein Ding“

Dem bei einigen Superstars beliebten Modell einer Konzertreihe mit vielen Auftritten in wenigen Metropolen steht er allerdings kritisch gegenüber.

„Ehrlich gesagt, sind Residencies nicht mein Ding. Für unsere Fans wird das nämlich sehr teuer. Eine solche Reise kostet am Ende mindestens das Doppelte von normalen Konzerten.“

Als der Radio-Interviewer anmerkte, eine Residency könne für die Band „komfortabler“ sein, entgegnete Jagger lachend:

„Ich reise persönlich sehr gern. Ich bin gern unterwegs und mag es, an verschiedene Orte zu kommen.“

KI, Beatles-Rivalität und virtuelle Konzertformate

Im Verlauf der Plauderei sprach Jagger auch über die Rivalität mit den Beatles in den 1960er-Jahren, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Musik sowie über virtuelle Konzertformate.

Eine Hologramm-Show nach Vorbild von ABBAs „Voyage“ oder der kommenden Avantar-Sause von Kiss hält er derzeit für unwahrscheinlich:

„Für uns ist das nichts. Doch ich bin sicher, dass diese Technologie künftig noch eindrucksvoller werden wird. Seit den Anfängen der ABBA-Show hat sich bereits eine Menge getan.“

Keith Richards bestätigt: Keine Tour 2026

Jaggers Aussagen decken sich mit jüngsten Äußerungen von Gitarrist Keith Richards.

Dieser hatte bereits im Mai gegenüber der Presseagentur Associated Press erklärt, dass die Rolling Stones im Jahr 2026 auf keinen Fall touren werden. „Darüber können wir nächstes Jahr sprechen. Im Moment haben wir gerade das Album fertiggestellt und überlegen, was danach kommt. Es wird nicht mehr lange dauern; aber eben nicht mehr in diesem Jahr.“