FKA Twigs und Lil Yachty liefern sich im „On Your Mind“-Video ein Dancebattle

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Als FKA Twigs ihre neue Single „On Your Mind“ mit Lil Yachty schrieb, lag gerade ein Dämpfer hinter ihr: Die Tanzproben für den US-Teil ihrer „Eusexua“-Tour sowie ihr mit Spannung erwarteter Coachella-Auftritt 2025 hatten sich wegen Visaproblemen verzögert. Die Single entstand aus der Hoffnung, dass sich am Ende doch noch alles fügen würde.

Und genau das geschah. Das von Jordan Hemingway inszenierte Video ist eine Hommage ans Weitermachen – selbst dann, wenn es eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Twigs und Yachty liefern sich darin auf einer Dachterrasse ein Dancebattle. Während sie sich durch die Straßen bewegen und ausschließlich über Bewegung kommunizieren, schneidet die Kamera immer wieder zu weiteren Körpern, die sich wiegen, zucken und winden.

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„Es hört mich nie auf zu faszinieren, wie sich Schmerz in die härtesten und euphorischsten Sounds verwandeln kann“, erklärte Twigs in einem Statement zum Song. „Ich glaube, Songs wie dieser halten mich auf Trab und erinnern mich daran, dass ich nicht die Kontrolle habe.“

Twigs kehrt zurück

„On Your Mind“ ist Twigs‘ erste Veröffentlichung seit dem vergangenen Jahr, als sie „Eusexua Afterglow“ herausbrachte. Seitdem hat sie sowohl die „Eusexua“-Tour als auch die „Body High“-Tour abgeschlossen – und ihren Coachella-Auftritt endlich nachgeholt. „Twigs trieb sich während des 75-minütigen Sets bis an ihre Grenzen, warf ihren Körper in ihre charakteristischen Pole-Dance-Einlagen, drehte sich bei ‚Love Crimes‘ auf einem anderen Tänzer, schwang ein Schwert und performte, als wollten Musik und Emotion aus ihr herausbrechen“, schrieb ROLLING STONE in seiner Kritik des mitreißenden Auftritts.

Das Set folgte derselben Überzeugung, aus der auch „On Your Mind“ entstanden ist. „Als ich im letzten Monat auf Tour war und ins Publikum geschaut habe, habe ich keine Fans gesehen oder Leute, die einfach nur ein bisschen meine Musik mögen“, sagte Twigs bei Coachella. „Was ich gesehen habe, war Gemeinschaft. Ich schaue heute Abend in die Menge und sehe dasselbe. Ich glaube, wir alle sind heute Nacht hier, weil wir wachsen wollen, weil wir an uns glauben, weil wir künstlerisch sind, weil wir uns ausdrücken wollen, weil wir gegen alle Widerstände hier sind.“