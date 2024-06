Im September 2014 tourten Fleetwood Mac in der klassischen Besetzung durch Nordamerika. Mit dem Riesen-Erfolg schien ein versöhnlicher Ausgang ihrer überaus bewegten Karriere doch noch möglich. Im Sommer 2015 waren Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham und Stevie Nicks der gefeierte Headliner des Festivals auf der britischen Isle of Wight.

Danach brach das Bandgefüge erneut auseinander. Es kam es zu Streitereien, weitere Konzerte wurden mit Ersatz-Musikern gespielt.

Nun hat Sängerin Stevie Nicks bestätigt, dass Fleetwood Mac auch offiziell für immer aufgelöst sind.

In einem Interview mit dem Magazin „Mojo“ erklärte sie, dass es nach dem Tod von Christine McVie „keinerlei Chance gibt, Fleetwood Mac in irgendeiner Weise wieder zusammenzubringen. Ohne sie kann es einfach nicht funktionieren.“

McVie erlag Ende November 2022 einem Schlaganfall.

„Es war alles sehr seltsam, denn es gab keinerlei Vorwarnung“, sagt Nicks über McVies letzte Stunden. „Wir bekamen einen Anruf, und ich wollte ein Flugzeug mieten, um vor Ort zu sein. Doch ihre Familie sagte: ‚Komm nicht, denn sie ist morgen vielleicht nicht mehr da.‘ Und am nächsten Tag ist sie bereits gestorben.“

Nicks zweifelt an Buckingham

Nicks ergänzt, dass Lindsey Buckingham, der die Band 2018 nach einer Auseinandersetzung zwischen den beiden verlassen hatte, mit seinen eigenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Selbst wenn es wieder zu einer Versöhnung kommen sollte, bezweifelt sie, dass er in der Lage wäre, „diese Art von Tournee zu bewältigen, die Fleetwood Mac normalerweise spielt; wo man anderthalb Jahre lang weltweit unterwegs ist. Das Alles ist so anstrengend.“

Sie selbst sei damit zufrieden, solo zu touren und beabsichtige, das Erbe der Band auf ihre eigene Art zu feiern. „Der Geist von Fleetwood Mac ist überall in meinem Set … Ich werde die Musik am Leben erhalten, solange ich kann“, so Nicks.

Das aktuelle Interview deckt sich mit früheren Aussagen, etwa mit der US-Plattform „Vulture“. Dort sagte Nicks sehr emotional: „Als Christine starb, hatte ich das Gefühl, dass man sie nicht ersetzen kann. Ohne sie, was ist das? Sie war wie meine musikalische Seelenverwandte und beste Freundin, mit der ich mehr Zeit verbracht habe, als mit jedem anderen ‚best friend‘ außerhalb von Fleetwood Mac. Wenn ich an den Song ‚You’re on Your Own, Kid‘ von Taylor Swift denke und die Zeile ‚you always have been‘ – dann war Christine das für mich. Wir beide waren schon immer genau so!“