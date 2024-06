In einem neuen Interview hat Stevie Nicks über den Tod ihrer Kollegin Christine McVie gesprochen. Im November 2019 trat McVie bei der Tournee zum 50. Bandjubiläum letztmals mit Fleetwood Mac auf. Am 30. November 2022 starb die 79-Jährige nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus in London.

Aufgrund des überraschenden Tods von McVie konnte Nicks sich nicht von ihr verabschieden, wie sie „Mojo“ erzählt. Und sie denkt darüber nach, was sie hätte tun können.

„Es war alles sehr seltsam, denn es gab keinerlei Vorwarnung“, sagt Nicks in dem Interview. „Wir bekamen einen Anruf, und ich wollte ein Flugzeug mieten und sie besuchen, aber ihre Familie sagte: ‚Komm nicht, denn sie ist morgen vielleicht nicht mehr da. Und am nächsten Tag ist sie verstorben.“

Fleetwood Mac sind Geschichte

Allerdings versucht Stevie Nicks auch, die Sache mit schwarzem Humor zu nehmen: „Ich wollte zu ihr gehen, mich auf ihr Bett setzen und für sie singen – was ihren Tod sicher beschleunigt hätte. Aber ich musste bei ihr sein. Und das konnte ich nicht tun. Das war also sehr schwer für mich. Ich konnte mich nicht verabschieden.“

Gleichzeitig gab die 76-Jährige bekannt, dass es weder neue Musik, noch Live-Auftritte mit Fleetwood Mac geben wird. Mit dem Tode McVies (und der Entlassung von Sänger und Gitarrist Lindsey Buckingham) sei die Band nun endgültig Geschichte. Das sähen auch Bassist John McVie und Schlagzeuger Mick Fleetwood so.

Dafür geht Steve Nicks auf Europatournee. Unter anderem wird sie am 12. Juli im Londoner Hyde Park eine Headline-Show geben. „Fleetwood Mac ist überall in meinem Set“, sagt Nicks. „Jetzt, wo es Fleetwood Mac nicht mehr gibt, öffnet das die Tür für mich, um andere Songs zu spielen, wie ‚The Chain‘, die ich noch nie [solo] gemacht habe. Ich werde die Musik von Fleetwood Mac am Leben erhalten, so lange ich kann.“

Stevie Nicks: 2024er-Tournee

03. Juli: Dublin, 3Arena, Irland

06. Juli: Glasgow OVO Hydro Arena, Großbritannien

09. Juli: Manchester Co-op Live, Vereinigtes Königreich

12. Juli: London BST Hyde Park, UK ^

16. Juli: Antwerpen Sportpaleis, Belgien

19. Juli: Amsterdam Ziggo Dome, Niederlande