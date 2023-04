Foto: Rick Diamond. All rights reserved.

Christine McVie von Fleetwood Mac verstarb am 30. November 2022 im Alter von 79 Jahren, ihre Todesursache war bislang unbekannt geblieben. Nun wurde offiziell geklärt: McVie ist an einem ischämischen Schlaganfall gestorben. Dabei handelt es sich um einen Hirninfarkt, der durch plötzliche Minderdurchblutung des Gehirngewebes ausgelöst wird. Meistens ist eine Verengung oder ein Verschluss hirnversorgender Arterien die Ursache für die Minderversorgung. Außerdem haben Ärztinnen und Ärzte Krebszellen in McVies Körper gefunden, deren Ursprungsort sie nicht genauer bestimmt konnten.

Die Sängerin, Songwriterin und Keyboarderin hinterließ ein musikalisches Lebenswerk, das auch nach ihrem Tod weiter wirkt. Sie sang Welthits von Fleetwood Mac, zum Beispiel „Hold Me“ vom Album „Mirage“ aus dem Jahre 1982. Sie schrieb einen Großteil der beliebtesten Songs der Band. „You Make Loving Fun“ (1977), „Say You Love Me“ (1975) und „Everywhere“ (1987) stammen allesamt aus ihrer Feder.

Der Tod der britischen Musikerin Ende vergangenen Jahres stimmte nicht nur Fans aus aller Welt traurig. Auch Künstlerinnen und Künstler würdigten Christine McVie nach ihrem Tod. In einem Statement von Fleetwood Mac heißt es, es gebe keine Worte die beschreiben könnten, wie traurig die Band über den Tod ihres ehemaligen Mitglieds sei. Sie sei die „beste Musikerin, die man in seiner Band haben kann“ gewesen.

Bei der Grammy-Verleihung 2023 performten Sheryl Crow, Bonnie Raitt und ihr ehemaliges Bandmitglied Mick Fleetwood ihre Komposition „Songbird“. Stevie Nicks beschloss ihren ersten Live-Auftritt nach dem Tod ihrer Kollegin und langjährigen Freundin mit dem Song „Landslide“, den ebenfalls McVie schrieb.