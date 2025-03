Fleetwood Mac: (Fast-)Reunion mit Lindsey Buckingham

Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten, Platz 36: Fleetwood Mac – „Behind the Mask“

Ein musikalisches Wiedersehen, das viele Fans nicht mehr für möglich gehalten hätten. Lindsey Buckingham steht erstmals seit seiner Entlassung aus Fleetwood Mac im Jahr 2018 wieder gemeinsam mit Mick Fleetwood im Tonstudio. Die beiden Musiker scheinen alte Differenzen hinter sich gelassen zu haben. Und arbeiten nun wieder an neuer Musik. Ein Ereignis, das sowohl emotionale als auch historische Bedeutung trägt.

Obwohl Buckingham und Fleetwood auch nach dem Bruch mit der Band freundschaftlichen Kontakt hielten – etwa bei ihrem gemeinsamen Auftritt beim „Jam for Janie“-Event im Februar in Hollywood – ist dies ihr erstes gemeinsames Studio-Projekt seit dem Album „Lindsey Buckingham Christine McVie“ aus dem Jahr 2017. Bemerkenswert: Damals waren alle Mitglieder von Fleetwood Mac beteiligt – mit Ausnahme von Stevie Nicks.

Der schwedische Produzent Carl Falk, bekannt für seine Arbeit mit iMadonna, One Direction, Ariana Grande und Demi Lovato, leitet aktuell die Produktion von Mick Fleetwoods neuem Soloalbum. Laut Falk sei die Stimmung im Studio magisch gewesen.

„Ein surrealer Moment, mit Lindsey Buckingham und Mick Fleetwood im Studio zu sitzen, um Lindsey das Album vorzuspielen“, schreibt Falk auf Threads. „Seine echte Freude darüber, dass Mick endlich sein eigenes Album realisieren kann, war berührend. Und dann hat er sofort angeboten, Gitarre zu spielen und Gesang beizusteuern. Ich kann es kaum erwarten, dieses Projekt abzuschließen.“

Falk veröffentlichte auch mehrere Studiobilder, auf denen Buckingham und Fleetwood gemeinsam zu sehen sind. Ein weiteres Bild zeigt Fleetwood mit Adam Granduciel, Frontmann der Band The War On Drugs. Unter einem Foto von Buckingham schrieb Falk: „Mick und Lindsey wieder vereint – was für ein makelloser Gitarrist!“

Diese Zusammenarbeit kommt zu einem spannenden Zeitpunkt. Fleetwood veröffentlichte erst kürzlich das Projekt „Blues Experience“ (2024), das er zusammen mit dem Ukulele-Virtuosen Jake Shimabukuro aufnahm. Sein letztes Soloalbum liegt fast zwei Jahrzehnte zurück (Something Big, 2004). Fleetwood Mac selbst sind seit der Tournee 2019 nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Damals mit Mike Campbell und Neil Finn als Ersatz für den ausgeschiedenen Buckingham.

Eine vollständige Fleetwood-Mac-Reunion ist dennoch unwahrscheinlich. Nach dem Tod von Christine McVie im Jahr 2022 machte Stevie Nicks klar, dass sie nicht mehr mit Lindsey Buckingham zusammenarbeiten wolle. In einem Interview mit ROLLING STONE sagte sie: „Ich habe Lindsey mehr als 300 Millionen Chancen gegeben. Irgendwann ist einfach Schluss.“ Mick Fleetwood zeigt sich dennoch hoffnungsvoll. Bei der „Janie’s Fund“-Veranstaltung im Februar sagte er: „Ich habe immer die Fantasie, dass Stevie und Lindsey sich eines Tages wieder versöhnen und sagen: ‚Es ist alles gut.’“