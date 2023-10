Stevie Nicks: klare Aussage zur Zukunft von Fleetwood Mac ohne Christine McVie

Foto: Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame, Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

Christine McVie war bis zu ihrem Tod 2022 Mitglied der Band Fleetwood Mac und galt as Hauptsongwriterin der Band. In einem Interview mit „Vulture“ äußerte sich Stevie Nicks jetzt zu dem Verlust ihrer ehemaligen Band-Kollegin und Freundin.

Sie blickt zurück auf die Zeit, in der McVie die Band für 18 Jahre verlassen hatte und erinnert sich, wie sich Fleetwood Mac ohne sie veränderte: „Sie hat all diese wirklich tollen Pop-Hits geschrieben. Keiner von uns anderen könnte diese Songs schreiben. […] Wir konnten diese Songs nicht neu erschaffen. Also wurden wir zu einer Art Hard-Rock-Band.“

Abgesehen von ihren Songs und ihrem musikalischen Talent erinnert sich Stevie Nicks an ihre Persönlichkeit und die Verbundenheit der beiden: „Sie war so etwas wie meine Seelenverwandte, meine musikalische Seelenverwandte und meine beste Freundin, mit der ich mehr Zeit verbrachte als mit jedem anderen meiner besten Freunde außerhalb von Fleetwood Mac. Christine war meine beste Freundin“.

Ihre Freundschaft beschreibt Nicks mit dem Taylor-Swift-Song „You’re on Your Own, Kid“, insbesondere mit der Zeile „you always have been“. „Das waren wir immer. Wir haben uns gegenseitig beschützt“, erzählt die Sängerin.

Nach Christine McVies Tod überlegte sie, ob es einen Weg gäbe, mit Fleetwood Mac weiter zu machen: „Zu wem soll ich rechts rüberschauen, wenn sie nicht hinter der Hammond-Orgel steht? Als sie starb, dachte ich, dass wir damit nicht weitermachen können. Es gibt keinen Grund dazu.“ Was wohl zu deuten ist: Ohne McVie wird es kein Fleetwood Mac mehr geben – und Gitarrist Lindsey Buckingham musste die Band bereits 2018 verlassen.