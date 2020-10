Flippern mit Axl und Slash: Guns N’Roses haben jetzt ihre eigene Pinball-Maschine

Alle Feiern fallen wegen Corona bis auf Weiteres aus? Der Lieblingsclub bleibt dicht? Die Stammkneipe führt eine Sperrstunde ein? Kein Problem: Guns N’Roses helfen durch den kommenden sonst so tristen Winter und bringen ein eigenes Flipper-Gerät auf den Markt. Alles, was man dafür braucht, sind mindestens 6750 US-Dollar und Platz in der Wohnung oder im Partykeller.

In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Jersey Jack Pinball hat die Rockband verschiedene Pinball-Versionen kreiert. Allesamt kommen sie mit Live-Material der „Not In This Lifetime“-Tour daher, das während des Spiels auf dem Bildschirm gezeigt werden soll. Weitere Features sind unter anderem „a real drum stick ramp, a platinum record spinning toy, guitar pick spinners, hand sculpted toys and articulating spotlights“. Die Geräte sollen außerdem Wi-Fi- und Bluetooth-fähig sein und ein 120-Watt-2.1-Stereo-Sound-System sowie einen Guns-N‘-Roses-Soundtrack mit 21 Studio-Master-Aufnahmen beinhalten.

Designt wurden die Gerätschaften neben Designer Eric Meuniger von Slash. Sehen Sie hier einen Promoclip der neuen Produktreihe:

Guns N‘ Roses Pinball by Jersey Jack Pinball auf YouTube ansehen

Was die „Standard“-, „Limited Edition“- und „Collector’s Edition“-Versionen jeweils im Details beinhalten, können Sie hier nachlesen. Die Standard-Version soll 6750 US-Dollar kosten, die anderen 9500 bzw. 12.500 US-Dollar. Plus Versandkosten, die laut Jersey Jacks Online-Shop nach Deutschland geschätzt nur drei Dollar betragen. Dürfte ein bisschen teurer werden, vermuten wir mal schwer.