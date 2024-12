Gibson Band: Gitarrenbauer veröffentlicht Song mit Slash und Duff McKagan

Der Gitarrenbauer Gibson bereitet sich als Gibson Band wieder mit einem Charity-Song auf die Weihnachtszeit vor. Dieses Mal gibt es Features von Slash und Duff McKagan.

Bewusstsein für psychische Erkrankungen

Der Guns-N’-Roses-Gitarrist und -Bassist spielen zusammen mit Gibson-CEO Cesar Gueikian auf „I Can Breathe“. Letzterer ist dabei an der Rhythmusgitarre und am Klavier, während Slash Leadgitarre und Soli übernimmt. Duff McKagan steuert den Gesang bei und schrieb auch zuvor den Songtext.

Alle Erlöse der Gibson-Band-Single spendet das Unternehmen im Rahmen der Kampagne „Gibson Gives“ an die National Alliance On Mental Illness (NAMI). Diese Non-Profit-Organisation klärt über psychische Erkrankungen auf und unterstützt Betroffene.

Außerdem gibt es eine supportende Auktion. Über Julien’s Auctions wird eine Gitarre des Modells Gibson Les Paul Standard im Design des Cover-Artworks der Single versteigert. Zusätzlich ist das Gemälde, das dem Artwork zugrunde liegt, zu haben. Gemalt wurde es von System-of-A-Down-Frontmann Serj Tankian.

Hier „I Can Breathe“ hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es war eine große Freude, mit Cesar und seinem Team an diesem Stück zu arbeiten“, lautet McKagans Statement zur Gibson Band via Pressemitteilung. „Die musikalische Ausrichtung und der progressive Rock-Charakter des epischen Stücks haben mir eine neue Richtung aufgezeigt. Ich liebe Herausforderungen und Cesar hat sie gemeistert! Das Wichtigste ist jedoch, dass ich mich für die psychische Gesundheit und das Bewusstsein für diese Problematik einsetzte, was mir in dieser Zeit sehr wichtig ist.“ Slash fügte hinzu: „Cesar und Duff kamen mit einem wirklich coolen Stück Musik zu mir. Ich mochte die Idee des Riffs und Duffs Gesang, also fühlte ich mich auf dem Track sofort zuhause.“

Gibson Band nutzt erneut Reichweite einflussreicher Künstler

Cesar Gueikian erklärte die neuen Gäste auf der Gibson-Band-Charity-Single: „Guns N’ Roses hatten einen großen Einfluss auf mein Gitarrenspiel“, gab er zu Protokoll. „Die Möglichkeit, diesen Song mit Slash und Duff zu schreiben und aufzunehmen, ist daher ein wahr gewordener Traum. Es ist mir eine Ehre, sie als Freunde und Partner zu bezeichnen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Gibson Band spielt nicht das erste Mal auf: Vergangenes Jahr erschien mit „Deconstruction“ der erste Song für den guten Zweck. Neben Gueikian spielten darauf Serj Tankian von System Of A Down sowie Tony Iommi, Gitarrist von Black Sabbath. Damals gingen die Erlöse an den Armenia Fund, eine Organisation, die humanitäre Hilfe in Armenien leistet – den armenisch-stämmigen Tankian und Gueikian ein nahes Thema. Zu beiden Songs erschienen Lyric-Videos.