Flucht vor dem Waldbrand: Mark Hamill, James Woods, Ralf Möller

Flucht vor dem Waldbrand: Mark Hamill, Mandy Moore, James Woods, Ralf Möller

Zahlreiche Prominente mussten ihre Häuser verlassen, als das zerstörerische Palisades Fire in Los Angeles in Südkalifornien neben mehreren anderen Bränden wütete. Nachdem das Feuer am Dienstag ausgebrochen war, wurden Mark Hamill, Mandy Moore, James Woods, Ralf Möller und Heidi Montag zusammen mit 30.000 anderen Bewohnern evakuiert.

Hamill teilte auf Instagram mit, dass er um 19 Uhr aus Malibu evakuiert wurde. Und dass es „so kurzfristig war, dass es auf beiden Seiten der Straße kleine Feuer gab, als wir uns dem PCH näherten“. Nachdem er bestätigt hatte, dass er sicher im Haus seiner Tochter in einem anderen Teil von Los Angeles angekommen war, bezeichnete der Schauspieler aus „Star Wars“ den Waldbrand als das „schrecklichste Feuer seit 1993“ und forderte seine Anhänger auf, auf ihre Sicherheit zu achten.

Mark Hamill auf Instagram:

Moore evakuierte auch das Haus, das sie mit Dawes-Frontmann Taylor Goldsmith und ihren Kindern teilt. Sie schrieb in einer Instagram-Story, dass sie mit „Kindern, Hunden und Katzen“ in Sicherheit sei und „für die Ersthelfer bete und ihnen dankbar sei“.

James Woods, der in der betroffenen Nachbarschaft lebt, twitterte live eine Reihe von Updates, darunter Videos des Feuers. Heute Morgen schien der Schauspieler zu bestätigen, dass sein Haus dem Feuer zum Opfer gefallen war. Er schrieb: „Alle Rauchmelder in unserem Haus lösen aus und senden an unsere iPhones. Ich konnte nicht glauben, dass unser schönes kleines Haus in den Hügeln so lange standgehalten hat. Es fühlt sich an, als würde man einen geliebten Menschen verlieren.“ Er fügte hinzu: „Es ist eine Prüfung für die Seele, alles auf einmal zu verlieren, muss ich sagen.“

Der Filmemacher Guillermo del Toro wurde laut dem „Hollywood Reporter“ ebenfalls evakuiert, ebenso wie der Schauspieler Eugene Levy. Der Star aus Schitt’s Creek berichtete der „Los Angeles Times2, dass der „Rauch in den Palisades, wo er Ehrenbürgermeister ist, ziemlich schwarz und intensiv aussah“.

Viele andere Schauspieler und Musiker boten in den sozialen Medien ihre Unterstützung an, darunter Billie Eilish und Chris Pratt. „Bitte sendet heute Abend Gebete und Kraft an alle in Los Angeles, die von diesen verheerenden Bränden betroffen sind“, schrieb Pratt auf Instagram. „Vielen Dank an die mutigen Feuerwehrleute und Ersthelfer, die unermüdlich daran arbeiten, Leben, Häuser und Wildtiere zu schützen, während sie gegen das sich schnell ausbreitende, von heftigen Winden angefachte Lauffeuer kämpfen. Ihr seid wahre Helden. Und wir sind unendlich dankbar für eure Aufopferung und euren Mut. Lasst uns alle zusammenkommen, um uns in dieser schweren Zeit gegenseitig zu unterstützen.“

Die Stars aus „The Hills“, Heidi Montag und Spencer Pratt, dokumentierten in den sozialen Medien, wie sie ihr Haus evakuierten. Später teilten sie mit, dass ihr Haus abgebrannt sei. „Update: Ich sehe gerade auf den Sicherheitskameras, wie unser Haus abbrennt“, sagte Pratt.

Steve Guttenberg auf YouTube:

Der Bewohner von Palisades, Steve Guttenberg, wurde zum Internetstar, weil er bei den Evakuierungsbemühungen in Palisades half. Der Schauspieler sprach mit einem Reporter von KTLA darüber, warum er verlassene Autos, die die Straßen blockierten, wegfuhr. Und bat die Menschen, die vor dem Feuer flohen, ihre Schlüssel zurückzulassen. Er fügte hinzu: „Wir haben dort oben ein riesiges Feuer. Wir haben gerade sehr starken Wind. Und es ist wirklich wichtig, dass die Menschen einander helfen. Es ist wirklich wichtig, dass alle zusammenhalten und sich keine Sorgen um ihr persönliches Eigentum machen. Gehen Sie einfach raus. Nehmen Sie Ihre Liebsten mit und gehen Sie raus.“

Am Dienstag haben die starken Winde in Südkalifornien mehrere Brände im Großraum Los Angeles entfacht. In Pacific Palisades breitete sich ein 300 Hektar großes Feuer innerhalb von 90 Minuten auf mehr als 1.200 Hektar aus, wie das Los Angeles Fire Department mitteilte. Etwa 30.000 Einwohner wurden evakuiert, und mehr als 10.000 Häuser sind vom Palisades-Feuer bedroht, so der Feuerwehrchef von Los Angeles. Laut KTLA hatte sich das Feuer bis Dienstagabend auf eine Fläche von mehr als 2.900 Acres ausgebreitet und konnte noch nicht eingedämmt werden.

Heute Morgen bestätigte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, dass „Hunderte zusätzliche Feuerwehrleute auf dem Weg nach Süden sind, um sich den mehr als 1.400 Einsatzkräften vor Ort anzuschließen“, um mehrere Brände in der Region zu bekämpfen.