Fontaines D.C.: Sänger Grian Chatten kündigt erstes Solo-Album an

Fontaines-D.C.-Sänger Grian Chatten kündigte Donnerstag (04. Mai) mit seiner zweiten Single seine erste Solo-LP an. Die Single heißt „Fairlies" und das angekündigte Album des Iren trägt den Namen, „Chaos for the Fly". Es wird am 30. Juni erscheinen. Ein Musikvideo mit Animationen von Callum Scott-Dyson gibt es für den Track auch schon, der bereits eine Woche nach seinem ersten Solo-Song „The Score" ins Netz gestellt wurde.

Über das Stück sagt Grian: „Ich habe „Fairlies“ in großer Eile geschrieben. Zum Teil in Jerez, Spanien, zum Teil in L.A., ein paar Tage bevor die Tour von Fontaines D.C. begann. Es war ein schnelles Schreiben, und ich glaube, ich habe jede Zeile mit einem Bier gefeiert.“

Das letzte Jahr war sehr erfolgreich für Fontaines D.C., die mit ihrem dritten Album, dem von der Kritik gefeierten und für den Ivor Novello Award nominierten „Skinty Fia“, sowohl in Großbritannien als auch in Irland auf Platz eins der Albumcharts debütierten und den BRIT Award für die International Group of the Year mit nach Hause nahmen.

Es folgte 2020 „A Hero’s Death“, das bei den Grammys 2021 für das beste Rockalbum nominiert wurde. Bereits ihr Debüt „Dogrel“ von 2019 wurde sowohl für den Mercury Music Prize als auch für den Ireland’s Choice Music Prize vorgeschlagen.

Warum nicht mit Fontaines D.C.?

Obwohl er seine Songideen für „Chaos for the Fly“ auch mit seinen Bandkollegen von Fontaines D.C. hätte entwickeln können, entschied sich Chatten, diese anders zu behandeln.

„Ich dachte einfach: ‚Ich will das selbst machen‘. Ich weiß, wo wir als Band als nächstes hingehen, und das ist nicht das, was ich mit diesem Album erreichen will. Ich habe ein paar außergewöhnliche Aspekte meiner Seele, die ich ausdrücken wollte“, sagt er.

In seinen neun Songs wolle „Chaos for the Fly“ laut eigenen Angaben alle Emotionen und Geschichten des Lebens aufnehmen. Einige davon seien schmerzhaft, aber indem er ihnen Form und Gestalt gebe und diese Stimmen zum Leben erweckt, entstünde laut Chatten eine eigene Schönheit.