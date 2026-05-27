Foo Fighters lassen Nirvanas ‚Unplugged in New York‘ wiederaufleben
Foo Fighters spielten beim BottleRock Festival erstmals „Jesus Wants Me for a Sunbeam“– Dave Grohls persönliche Referenz an sein Nirvana-Erbe.
1994 spielten Nirvana ein mittlerweile legendäres MTV-Unplugged-Set. Neben weniger bekannten Songs der Band enthielt es Coverversionen – unter anderem Lieder von David Bowie, den Meat Puppets und „Jesus Wants Me for a Sunbeam“ von The Vaselines. Nun spielen die Foo Fighters das Lied – und setzen mit ihrer Version des Vaselines-Songs eine Referenz zu Nirvana.
Nirvanas ungewöhnlicher Unplugged-Ansatz
Die Zeile textete Nirvana zu „Jesus doesn’t want me for a sunbeam“ um und brachte The Vaselines damit aufs internationale Radar. Die Band verfolgte den eher ungewöhnlichen Ansatz, unbekanntere Songs zu spielen und ihren großen Hit „Smells Like Teen Spirit“ auszulassen. Mit „MTV Unplugged in New York“ gewannen Nirvana 1996 einen Grammy in der Kategorie „Best Alternative Music“. Das Album erschien ein halbes Jahr nach Kurt Cobains Suizid und erreichte sowohl in den USA als auch in Großbritannien Platz 1 der Charts.
Foo Fighters spielen den Vaselines-Song
Nun spielten die Foo Fighters den Song ebenfalls unplugged und lassen das Nirvana-Album wieder aufleben. Auf dem BottleRock Festival platzierte die Band ihr Cover in der Mitte des Sets und ließ mit reduziertem Arrangement die Referenz zu Nirvana klar durchklingen.
Dave Grohl, der Schlagzeuger von Nirvana war, gründete die Foo Fighters nach Cobains Tod. Mit dem Cover spielt er damit ein Stück seiner eigenen Musikgeschichte.
Es war das erste Mal, dass die Foo Fighters diesen Song in ihre Setlist aufnahmen. Ob der Klassiker nun zum festen Bestandteil ihrer Konzerte wird, bleibt abzuwarten. Diesen Juni spielt die Band noch eine Tour in Europa, darunter zwei Stopps in Deutschland. Sowohl für den 17. Juni in München als auch für den 1. Juli in Berlin sind noch wenige reguläre Tickets erhältlich, die preislich zwischen 82 und 120 Euro liegen. Wer tiefer in die Tasche greift, kann VIP-Kategorien für rund 600 Euro ersteigern.