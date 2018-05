Bei Live-Shows hat Dave Grohl schon öfter das Gleichgewicht verloren – bei seinem letzten Sturz hatte das so schwerwiegende wie legendäre Folgen. Beinbruch, Showabsagen und eine Tour im selbstgebauten Gitarrenthron. Bei einer Festivalshow in Florida wäre dem Sänger der Foo Fighters fast schon wieder Schlimmeres passiert. Am 29. April spielte die Band beim Rockville Festival – für den sechsten Song „Rope“ war ein kleines Grohl-Solo vorgesehen, bei dem der Musiker zu den Fans an den Bühnenseiten schlenderte. Dort übersah er jedoch einen Monitor und Kabel vor seinen Füßen und stürzte beinahe erneut in den mannhohen Bühnengraben. Im letzten Moment konnte…