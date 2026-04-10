Foo Fighters wünschen auf „Of All People“ manchen Menschen den Tod

Die Foo Fighters haben eine neue Single veröffentlicht: „Of All People“. Der lärmende Track ist der vierte Vorbote des kommenden zwölften Studioalbums der Rockband, „Your Favorite Toy“, das am 24. April erscheint.

In dem Song denkt Frontmann Dave Grohl über die Ungerechtigkeit des Lebens nach. „Of all people, you survived/ When no one else could stay alive“, singt er auf dem aggressiven Rocksong. „You know you should be dead/ But you’re alive instead.“

Im vergangenen Monat erzählte Grohl dem „Guardian“, er habe „Of All People“ geschrieben, „nachdem ich einem Drogendealer aus den Neunzigern über den Weg gelaufen bin, der damals alle mit Heroin zugedröhnt hat“.

Grohls innerer Konflikt

„Ich hatte diese Person seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, und sie ist am Leben, gesund und clean“, sagte Grohl. „Ich war so froh, dass sie überlebt hatte – und gleichzeitig am Boden, weil ich an all die Menschen denken musste, die wir genau durch diese Droge verloren haben. Ich war so verdammt wütend und gleichzeitig so dankbar, sie wohlauf zu sehen. Wieder mal ein Gespräch mit mir selbst, zerrissen zwischen zwei Gefühlen. Als ich mir die Lyrics noch mal durchlas, erwähnte ich sie meiner Therapeutin: Ist das Überlebensschuld?“

Die Foo Fighters hatten „Your Favorite Toy“ im Februar angekündigt, als sie den Titeltrack des Albums veröffentlichten. „‚Your Favorite Toy‘ war wirklich der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des neuen Albums aufgeschlossen hat“, erklärte Grohl in einem Statement. „Wir sind nach über einem Jahr des Experimentierens mit verschiedenen Sounds und Dynamiken darauf gestoßen, und an dem Tag, an dem es Form annahm, wusste ich, dass wir diesem Weg folgen mussten. Es war die Zündschnur am Pulverfass der Songs, die wir dann für dieses Album aufgenommen haben. Es fühlt sich neu an.“

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Die Band nahm das Album, das die bereits veröffentlichte Single „Asking for a Friend“ enthält, zu Hause mit Co-Produzent Oliver Roman auf. Es ist die erste Aufnahme der Band seit dem Einstieg des neuen Drummers Ilan Rubin.

Tourdaten und Festivalauftritte

„Your Favorite Toy“ erscheint zwei Wochen, bevor die Gruppe am 8. Mai beim Welcome-to-Rockville-Festival in Daytona Beach, Florida, auftreten wird. Danach folgt ein Auftritt beim Bottlerock Napa Valley am 23. Mai, bevor eine Reihe von Europadaten auf dem Programm steht. Anschließend kehren die Foos nach Nordamerika zurück: Am 4. August spielen sie im Rogers Stadium in Toronto, weitere Konzerte sind bis Ende September geplant. Queens of the Stone Age und Mannequin Pussy sind bei den meisten Shows als Support dabei.