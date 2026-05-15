Foo Fighters bringen ihre größten Hits zum ersten Tiny Desk

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Irgendwie hat es der NPR Tiny Desk tatsächlich geschafft, alle sechs Foo Fighters in einem Büro unterzubringen. Die Band spielte ein Fünf-Song-Set aus Hits – eröffnet von „Spit Shine“, der neuen Single vom Album „Your Favorite Toy“.

„Ich muss sagen: Als ich gesehen habe, wie sich Trouble Funk in diesen kleinen Büroraum hier gequetscht hat, dachte ich: ‚So klein ist das gar nicht.‘ … Aber es ist großartig, hier zu sein.“

Das vollgestopfte Ambiente schien der Band, die sonst auf weitläufigen Stadionbühnen zuhause ist, nicht das Geringste auszumachen: Frontmann Dave Grohl beugte sich ans Mikrofon und knurrte „You know I don’t really give a damn“, bevor die Band mit melodischen Backing Vocals einsetzte. Nach dem Song grinsten alle zufrieden, und Grohl witzelte, das Mikrofon sei „das schwierigste Instrument von allen“.

Dann, kurz vor „Learn to Fly“, erklärte Grohl dem Büropublikum, was dieser Auftritt ihm bedeutet. „Es ist eine Ehre, hier zu sein“, sagte er. „Ich habe so viele dieser Tiny-Desk-Shows gesehen und habe eine ganze Reihe von Favoriten. Ich muss sagen: Als ich gesehen habe, wie sich Trouble Funk in diesen kleinen Büroraum hier gequetscht hat, dachte ich: ‚So klein ist das gar nicht.‘ … Aber es ist großartig, hier zu sein.“

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Das restliche Set umfasste „Child Actor“ von „Your Favorite Toy“ sowie zwei der zeitlosesten Songs der Band: „My Hero“ und „Everlong“ vom 1997er Album „The Colour and the Shape“. Am Ende lehnte sich Grohl noch einmal ans Mikrofon und sagte: „Danke, das hat riesigen Spaß gemacht“ – woraufhin die versammelten NPR-Mitarbeiter jubelten und applaudierten.

Nächste Auftritte in Nordamerika

Abgesehen von einem Auftritt beim BottleRock Napa Valley haben nordamerikanische Fans als nächste Gelegenheit den Beginn einer fast zweimonatigen Tour im August – die im Rogers Stadium in Toronto startet.