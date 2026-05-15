Foo Fighters schließen einen Kreis bei der „Late Show“: „This Is a Call“ und „Everlong“

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Die Foo Fighters kehrten am Mittwochabend zur „Late Show“ zurück und spielten eine energiegeladene Medley aus dem allerersten und allerletzten Song, den sie je auf der Bühne dieser Kultshow gespielt hatten – ein echter Kreis, der sich schloss.

„Late Show“-Host Stephen Colbert erinnerte daran, dass die Band 1995 mit „This Is a Call“ ihren ersten TV-Auftritt überhaupt absolviert hatte – damals noch unter Gastgeber David Letterman. Außerdem waren sie Lettermans allerletzter musikalischer Gast gewesen und hatten Lettermans Lieblingssong „Everlong“ gespielt, bevor dieser 2015 das Ruder an Colbert übergab.

Letterman hatte „Everlong“ einst zugutegekommen, als er sich 2000 fünf Wochen lang von einer Fünffach-Bypass-Operation erholte – und die Band hatte damals „alles stehen und liegen gelassen“, um die Hymne für Lettermans Comeback-Show zu spielen.

Grohls Worte über Letterman

„Als wir herausfanden, dass [Letterman] unsere Musik wirklich mochte, dass er tatsächlich ein Fan war, hat mich das echt umgehauen“, sagte Grohl einst zu ROLLING STONE. „Als er von seiner Herzoperation zurückkam, baten sie uns, unseren Song ‚Everlong‘ zu spielen, weil das sein Lieblingslied war … Ich glaube, wir haben sogar eine Tour abgesagt. Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir da sein müssen. Es war nicht nur eine Ehre, gefragt zu werden – es fühlte sich an wie etwas, das wir tun mussten, weil er uns immer so viel bedeutet hat. Und daraus ist diese Verbindung entstanden, die wir über Jahre hatten. Das ist verdammt cool, weißt du?“

Der Auftritt der Foo Fighters am Mittwoch dürfte ihr letzter bei der Late-Night-Institution gewesen sein: Colbert wird seine jahrzehntelange Amtszeit als Gastgeber noch in diesem Monat beenden, nachdem CBS die Sendung vergangenes Jahr abgesetzt hatte. Die letzte Show ist am Donnerstag, dem 21. Mai.

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Die Foo Fighters haben im April ihr Album „Your Favorite Toy“ veröffentlicht und eine geschäftige Woche hinter sich. Sie statteten NPRs Tiny Desk einen Besuch ab, wo Frontmann Dave Grohl sagte, es sei eine „Ehre“, diesen Ort betreten zu dürfen. „Ich habe so viele dieser Tiny-Desk-Shows gesehen und habe einige Lieblinge“, sagte Grohl. „Ich muss sagen: Als ich sah, wie Trouble Funk sich in diesen winzigen kleinen Büroraum hier gequetscht hat, dachte ich: ‚So winzig ist das gar nicht.‘ … Aber es ist großartig, hier zu sein.“

Tour durch Europa und die USA

Die Band spielt Ende des Monats beim BottleRock Napa Valley, bevor sie für ihre Take Cover Tour nach Europa aufbricht. Im August kehren sie in die Staaten zurück und machen unter anderem in Detroit, Chicago, Philadelphia, Nashville und Los Angeles Station.