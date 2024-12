„Forever Young“: Alphaville zeigt klare Kante gegen AfD

Alphaville haben Maßnahmen gegen die Alternative für Deutschland (AfD) angekündigt. In einem auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten Statement äußerte sich die Band um Marian Gold deutlich: „Wie wir soeben erfahren haben, verwenden Anhänger der rechtsextremistischen Partei AfD unseren Song ‚Forever Young‘ in ihren Medien, um für diese faschistoide Vereinigung Reklame zu machen. Alphaville wird alles daran setzen, dieser missbräuchlichen Verwendung entgegenzutreten. Die Musik von Alphaville und die Band sind in keiner Weise mit den politischen Vorstellungen dieser Partei und ihren Anhängern vereinbar.“

Alphaville erlangten in den 1980er-Jahren mit Songs wie eben jenem „Forever Young“, „Sounds Like A Melody“ und „Big in Japan“ weltweite Bekanntheit. Nun ist „Forever Young“ anscheinend in den Fokus der AfD gerückt, die ihn laut Angaben der Band für Parteizwecke nutzen.

Alphaville auf Instagram:

In Deutschland als auch in den USA gibt es viele Künstler, die die Verwendung ihrer Titel für Wahlkampfveranstaltungen untersagen. Herbert Grönemeyer und Soho Bani etwa sprachen sich gegen die Nutzung der WM-Hymne „Zeit, dass sich was dreht“ von 2006 bei Veranstaltungen der CDU, der Jungen Union und der Grünen aus.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf gingen Stars wie ABBA, Neil Young, Jack White, Beyoncé Knowles und Céline Dion gegen die Nutzung ihrer Lieder vor, zum Teil mit Klageandrohungen.

Fans loben die Band

In den sozialen Medien erfahren Alphaville für ihre klare Ansage durchweg Zuspruch. „Direkt ein richtiges & wichtiges Statement gesetzt, so muss das!!! Danke🙌“.

„Yayayay! Fand Euch schon immer gut! Nun boomt mein Herz wieder ganz fest für Euch, mit neuer Energie.“

„Danke! Bitte nutzt alle Möglichkeiten, die es gibt. Kein Millimeter nach rechts.“

„Das Verhalten der AfD und ihrer Anhänger wird von Tag zu Tag widerlicher 😢“

„Keinen Fußbreit dem Faschismus! 💪🏻❤️“