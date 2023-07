AC/DC: „arte“ zeigt die Dokumentation „AC/DC Forever Young“

Am Freitag (7. Juli) um 21:55 Uhr zeigt der TV-Sender „arte“ die Dokumentation „AC/DC Forever Young“. Die 53-minütige Doku aus dem Jahr 2022 beleuchtet die Bandgeschichte von AC/DC von ihren Anfängen in den Siebzigern bis heute. Regie führten Dominique Mesmin sowie Marie-Claire Javoy.

„AC/DC Forever Young“ will die Geschichte einer Band erzählen, bei der immer nur die Musik im Vordergrund stand. Gegründet wurde AC/DC von den drei Brüdern George, Malcolm und Angus Young im Dezember 1973 in Australien. Sänger Dave Evans wurde 1974 durch Bon Scott ersetzt, nach Scotts Tod 1980 übernahm Brian Johnson. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 50-jähriges Jubiläum.

Empfehlung der Redaktion Liste 10 geheime Fakten über AC/DC 10 geheime Fakten über AC/DC

Auch wenn die meisten Leute beim Gedanken an AC/DC den Lead-Gitarristen Angus Young vor ihrem geistigen Auge sehen, verkleidet als Junge in britischer Schuluniform und über die Bühne hüpfend, war sein Bruder Malcom Young der Anführer der Band. George Young, der älteste in diesem Trio, spielte nicht in der Band, sondern war als Songwriter und Produzent für die Gruppe tätig.

AC/DC von damals bis heute

Anfang der Siebziger Jahre erlangten sie vor allem durch ihre Auftritte in der australischen Musiksendung „Countdown“ große Bekanntheit. Nachdem Bon Scott zur Band kam und später Brian Johnson, begann ihre kommerziell erfolgreiche Phase. Mit 250 Millionen verkauften Alben, tausenden von Konzerten und 17 Alben ist AC/DC die wohl langlebigste Rockformation aller Zeiten.

Angus Young ist bis heute das einzige Bandmitglied, das ununterbrochen AC/DC angehört. Sein Bruder Malcolm musste zunächst aufgrund seiner Alkoholprobleme für vier Monate aussetzen und später die Band aufgrund eines Schlaganfalls ganz verlassen. Am 18. November 2017 verstarb Malcom Young im Alter von 64 Jahren. Ein Monat zuvor starb der älteste der Young-Brüder, George Young.

Wer keinen Fernseher besitzt, kann die Dokumentation auch online auf der Senderseite schauen. „AC/DC Forever Young“ ist noch bis zum 27. Oktober 2023 in der Mediathek oder auf YouTube verfügbar.