Fotos, Videos und Setlist: Seeed in der Berliner Wuhlheide

Nach zweieinhalb Jahren war es endlich wieder so weit: Seeed traten wieder in der Hauptstadt auf. Es war Zeit für „Mama Berlin Backsteine und Benzin“, wie sie in ihrer Liebeserklärung „Dickes B“ singen. Die Hits der Band und Peter-Fox-Klassiker präsentierten sie vor 17.000 Besucher*innen in der Parkbühne Wuhlheide.

Die Musiker spielen bis 14. August jeden Tag ein Konzert vor Ort. Im September sind sie dann dreimal in der Waldbühne zu sehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @my_perspective.of_life geteilter Beitrag

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von rbb24 (@rbb24)

Die Fans mussten lange warten, bis Seeed auftauchten. Das nervte so manche.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Max Schacher (@lookwymmd91)

Gestern Abend bei @SEEED

16:00 Einlass

18:00 geplanter Konzertbeginn

19:30 Vorgruppe tritt auf

20:30 2. Vorgruppe tritt auf

21:00 #seeed erscheint

Und spielen ihr Repertoire routiniert runter.

Enttäuscht 😢 fahren wir nach Hause pic.twitter.com/yHSCTF5bpM — Frank Masurat (@bikeberlin13) August 10, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elena Fahr (@e_fahr)

Videos

Die größten Hits dürfen nicht fehlen. „Dickes B“ aus dem 2001er-Album NEW DUBBY CONQUERORS

Dickes B – ganz gechilled. #seeed – es war großartig. Danke Jungs 😉 pic.twitter.com/GSv523ZEPq — Tanja Ries (@Juscha1970) August 10, 2022



„Immer Bei Dir“ aus dem 2019er-Album BAM BAM

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Steven Glock (@stevie1305)

Für gute Laune ist mit Songs wie „Schwinger“ gesorgt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝚕𝚊𝚒𝚗𝚎𝚎 (@lainee_berlin)

Setlist

Ticket Lass Sie Gehn Wonderful Life Lass das Licht an Augenbling Molotov Schwinger Komm in mein Haus Love & Courvoisier G€LD Waiting Waterpumpee Dancehall Caballeros Sie is geladen You & I Schwarz zu Blau Schüttel deinen Speck Same Jam Miss Understanding / Alles neu Music Monks Ding Seeeds Haus

Zugabe:

Immer bei Dir Dickes B Aufstehn!

