Scorpions: Trauer um Francis Buchholz

Francis Buchholz, ehemaliger Bassist der Scorpions, ist am Donnerstag (22. Januar 2026) im Alter von 71 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie mit. Demnach erlag Buchholz einer schweren Erkrankung und starb friedlich im Beisein seiner Angehörigen.

Die prägende Scorpions-Ära

Francis Buchholz war von 1973 bis 1992 Mitglied der Scorpions und damit Teil jener Besetzung, die in der erfolgreichsten Ära der Hannoveraner Band bestand. In diese Zeit fielen die Klassiker „Rock You Like a Hurricane“, „Still Loving You“ und „Wind of Change“.

Entscheidung für die Familie

1992, kurz nach dem weltweiten Durchbruch des Albums „Crazy World“, entschied sich Buchholz für einen Rückzug aus dem aktiven Tourleben. Nach der Geburt seiner Zwillingstöchter stellte er das Familienleben über die Karriere im Rampenlicht.

„Wir sind tieftraurig“, erklärte die Familie in einem gemeinsamen Statement. „Während seines Kampfes gegen die Erkrankung waren wir stets an seiner Seite und haben jede Herausforderung gemeinsam getragen. Francis war ein Familienmensch. Worte können unsere Trauer nicht beschreiben.“

Rückkehr als Musiker

Nach seinem Abschied von den Scorpions arbeitete Buchholz zunächst als Berater in der Musikindustrie. Später kehrte er noch einmal auf die großen Bühnen zurück: Mit Michael Schenker’s Temple of Rock begann ein neues Kapitel seiner Laufbahn. Gemeinsam mit früheren Weggefährten wie Michael Schenker und Herman Rarebell veröffentlichte er vier weitere Alben

Abschied und Bitte um Privatsphäre

Francis Buchholz hinterlässt seine Ehefrau Hella sowie die gemeinsamen Kinder: Sohn Sebastian und die Zwillingstöchter Louisa und Marietta. Die Familie bittet um Respekt und Privatsphäre.

Zuletzt mussten die Scorpions 2024 ein verstorbenes (Ex-)Mitglied vermelden. James Kottak, der ehemalige Schlagzeuger der Scorpions starb laut einem Bericht von „TMZ“ am 9. Januar 2024 im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Louisville im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky.

Kottak stieg 1996 bei den Scorpions ein. Zum ersten Mal war er auf dem 1999 erschienenen Album „Eye II Eye“ zu hören, etliche weitere Releases folgten. 2016 gab die Band den Ausstieg Kottaks bekannt. Der Grund dafür war offenbar Kottaks Alkoholkonsum. Bereits zuvor wurde er von Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee ersetzt, der anschließend der offizielle Drummer der Hannoveraner Rock-Urgesteine wurde und es bis heute ist.