Frank Zappa: „Halloween ’78“ als komplettes Live-Boxset

The Cure 2026 in Berlin: So sichern Sie sich Tickets für die Konzerte

Frank Zappa & The Mothers Of Invention :: „Whisky A Go Go, 1968“

Frank Zappas Konzertreihe zu Halloween zählt zu den festen Größen seiner Live-Historie. Nun wird die Show vom 31. Oktober 1978 erstmals vollständig veröffentlicht.

Unter dem Titel „Halloween ’78“ erscheint am 24. Oktober 2024 ein fünf CDs umfassendes Boxset, das neben dem Hauptkonzert auch eine Bonusaufnahme der Tour-Eröffnung vom 27. Oktober 1978 enthält. Die Mitschnitte wurden neu abgemischt und von den originalen 24-Spur-Bändern gemastert. Die Edition wurde von Ahmet Zappa und Joe Travers, dem Archivar des Nachlasses, produziert. Travers bezeichnete die Halloween-Konzerte 1978 als einen Höhepunkt von Zappas Beziehung zu seinem New Yorker Publikum, das der Musiker einst als „New Yorks beste Verrückte“ beschrieben hatte.

Das Live-Boxset kann ab sofort im offiziellen Zappa-Shop vorbestellt werden.

Neu gemasterte Aufnahmen und Sammler-Editionen

Neben der Musik enthält die Veröffentlichung einige Requisiten und Sammlerstücke, darunter eine Zappa-Maske, ein sogenanntes „Grimoire“-Buch mit Fotos und Anmerkungen sowie ein UV-Licht-Gadget, das versteckte Illustrationen sichtbar machen soll.

Ergänzend zum Boxset erscheinen mehrere weitere Formate: zwei Doppel-LPs auf farbigem Vinyl, eine CD mit ausgewählten Titeln sowie eine digitale Deluxe-Version. Die Halloween-Konzerte 1978 gelten als besonders dichte und experimentelle Phase in Zappas Live-Werk. Die Bandbesetzung dieser Show umfasste unter anderem Vinnie Colaiuta, Arthur Barrow, Peter Wolf und den Geiger L. Shankar, der in mehreren Improvisationen zu hören ist.

„Ancient Armaments“ live im New Yorker Palladium von 1978

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Live-Aufnahme von Frank Zappas „Ancient Armaments“ aus dem Palladium in New York City aus dem Jahr 1978 bietet einen Vorgeschmack für die „Halloween ’78“-Sonderedition.