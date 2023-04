Frank Zappa: „Work With Me Annie / Annie Had A Baby“ kündigt „Hot Rats“-Sequel „Funky Nothingness“ an

Unter dem Titel „Funky Nothingness“ erscheinen bisher unveröffentlichte Frank-Zappa-Songs, Jam-Sessions und alternativen Versionen bereits bekannter Zappa-Lieder. Mit „Work With me Annie / Annie Hat A Baby“ wurde daraus bereits der erste Song veröffentlicht.

„’Funky Nothingness‘ ist in jeder Hinsicht überzeugend und zeigt Zappas Liebe zum Rhythm’n’Blues. Er macht da weiter, wo ‚Hot Rats‘ aufgehört hat, mit ausgedehnten instrumentalen Ausarbeitungen, die Rock, Jazz und klassische Elemente zu einer Musik verschmelzen, die man nur als ZAPPA bezeichnen kann“, wird Zappa-Archivmeister Joe Travers in der dazugehörigen Pressemitteilung zitiert. Zusammen mit Ahmet Zappa, dem Sohn des 1993 verstorbenen Musikers, stellten diese „Funky Nothingness“ zusammen. Das Album erscheint am 30. Juni, wird sowohl als Doppel-LP, als auch in Dreier-CD-Format erhältlich sein.

Bei der ersten Auskopplung handelt es sich um eine Zusammenführung der beiden R’n’B-Nummern von Hank Ballard & The Midnighters aus den 50er-Jahren.

„Funky Nothingness“-Tracklist:

Als 2LP Vinyl)

Seite A

1. Funky Nothingness

2. Tommy/Vincent Duo I

3. Love Will Make Your Mind Go Wild

4. I’m A Rollin‘ Stone

Seite B

1. Chunga’s Revenge (Basement Version)

2. Basement Jam

Seite C

1. Work With Me Annie / Annie Had A Baby

2. Tommy/Vincent Duo II

3. Sharleena (1970 Record Plant Mix)

Seite D

1. Khaki Sack

2. Twinkle Tits

Als 3CD/Digital

CD 1: „Funky Nothingness“ – The Album

1. Funky Nothingness

2. Tommy/Vincent Duo I

3. Love Will Make Your Mind Go Wild

4. I’m A Rollin‘ Stone

5. Chunga’s Revenge (Basement Version)

6. Basement Jam

7. Work With Me Annie / Annie Had A Baby

8. Tommy/Vincent Duo II

9. Sharleena (1970 Record Plant Mix)

10. Khaki Sack

11. Twinkle Tits

CD 2: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness

1. Chunga’s Revenge (Take 5)

2. Love Will Make Your Mind Go Wild (Take 4)

3. Transylvania Boogie (Unedited Master)

4. Sharleena (Unedited Master)

5. Work With Me Annie/Annie Had A Baby (Alternate Edit)

6. Twinkle Tits (Take 1, False Start)

7. Twinkle Tits (Take 2)

CD 3: Zappa/Hot Rats ’70 Session Masters and Bonus Nothingness

1. The Clap (Unedited Master-Part I)

2. The Clap (Unedited Master-Part II)

3. Tommy/Vincent Duo (Unedited Master)

4. Chunga’s Revenge (Take 8)

5. Halos and Arrows

6. Moldred

7. Fast Funky Nothingness