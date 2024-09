Frankie Beverly ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Dies bestätigt seine Familie am 11. September über einen Beitrag auf seinem Instagram-Account. Laut der Mitteilung verstarb Beverly, dessen bürgerlicher Name Howard Stanley Beverly lautet, bereits am 10. September 2024.

„Er lebte für seine Musik, seine Familie und seine Freunde“

In der Nachricht seiner Familie heißt es: „Das Trauern um einen geliebten Menschen ist eine zutiefst persönliche und emotionale Erfahrung. In dieser Zeit der Trauer, der Reflexion und des Erinnerns bitten wir um Privatsphäre und Verständnis, damit wir in unserem eigenen Tempo trauern können.“ Die Familie betont außerdem, dass Beverly „sein Leben mit purem Soul gelebt hat.“ Und weiter: „Für uns gab es niemanden, der es besser gemacht hat. Er lebte für seine Musik, seine Familie und seine Freunde.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beverly wurde 1947 in Philadelphia geboren und besuchte dort die Germantown High School. Seine musikalische Karriere begann er mit der Gründung der Band The Blenders, bevor er sich mit den Butlers einen Namen machte. Nach ersten Höhenflügen in Philadelphia arbeitete er mit dem legendären Produzenten Kenny Gamble zusammen und veröffentlichte mehrere Songs. Später zog er an die Westküste der USA, wo seine Gruppe ihren Namen von Raw Soul in Maze änderte.

Mit Maze feierte Beverly zahlreiche Erfolge. Die Band veröffentlichte insgesamt neun Goldalben, darauf zu hören Hits wie „Happy Feelin’s“, „While I’m Alone“ und „Before I Let Go“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Wendepunkt in ihrer Karriere war die Unterstützung durch Marvin Gaye, der Maze als Vorband bei seinen Konzerten auftreten ließ.

Ein Karrierehöhepunkt mit Beyoncé

Neben seiner Arbeit als Sänger war Frankie Beverly auch als Songwriter und Produzent tätig. Ein Highlight seiner Karriere war die Aufnahme des Songs „Before I Let Go“ durch die Sängerin Beyoncé, die das Lied vor etwa fünf Jahren als Bonustrack auf ihrem Album „Homecoming: The Live Album“ veröffentlichte. Beverly äußerte sich damals stolz über das Cover: „Das war einer der Höhepunkte meines Lebens und eine Klasse für sich.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nach über 50 Jahren auf der Bühne verabschiedete sich Beverly dieses Jahr mit einem letzten Konzert im Dell Music Center in Philadelphia. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.