Es steht nicht gut um diese Welt, oder? Scheinen wir doch entschlossen, uns selbst zu zerstören, wie Joan Wasser mutmaßt. Weil wir uns, so unsere liebste Polizistin, von uns selbst abgewandt haben. Und damit auch von allen anderen. Das klingt auch paradox in einer Ära voller Individualisierung, Self-Care und so weiter. Aber nicht nur. „Dowe se­cret­ly long for ruin?“, fragt sie am Ende des Songs, der sich zuvor schon recht wenig Illusionen gemacht hat.

Sie will in unsere Köpfe

Joan As Police Woman schreit nicht gegen das scheinbar Unvermeidliche an – sie flüstert ihre Verzweiflung, ihre Liebe, ihre letzten Funken Hoffnung unter unsere Kopfkissen. „Lemons, ­Limes And Or­chids“ ist Schlafzimmer-Soul der anderen, wenn nicht dritten Art, grundiert von ­Meshell Ndegeo­cellos kühn schlängelnden Bass­lines, befeuert von Gitarren-Licks, in Daunen gehüllt von Synth-Schwaden und Keys-Tupfern. Diese Frau will diesmal nicht unsere Körper – nicht nur. Sie will in unsere Köpfe. Ist der Mensch nicht auch eindenkendes Wesen? Schon. Aber wie sie selbst im Titelstück einsieht und unschlagbar formuliert: „One day I feel like but­ter and the next I’m more ­aligned with the ­knife.“mEs ist eher Gebet als Song, mit einer Frau, die sich auch selbst gern ins Gebet nimmt.

Kunstvoll und völlig organisch zugleich inszeniert sie ihren Kant-Moment. „What is there to be done?“, lässt sie sich in „Oh Joan“ befragen. Dazu wirkt das Cover, als müsste sie sich spiegelnd erst noch versichern, dass ihr Hauchen für „With Hope In My ­Breath“ reicht. „Full-Time Heist“ ist eine sanfte Soul-Verführung, ganz unnaiv. Liebe im Zeitalter digitaler All- und Ohnmacht, „living in your vain­glo­r y“, das Gegenüber „a color that ­counts on the fil­ter“. Aber Sätze wie „You think if you in­sist ­enough, some­one will be lieve you? Sadly you’re right“ lassen sich auch politisch lesen. Schließlich: Joan allein am Klavier, „Help Is On Its Way“. Wieder lässt sie das Zwischenmenschliche auf den Verhältnissen tanzen. Ist Hilfe unterwegs? „Just joking“, singt sie. Entwaffnend.