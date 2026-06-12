Frankie Grande verrät: Celine Dion hat sich bei Arianas Imitation vor Lachen in die Hose gemacht

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Dass Ariana Grande eine begnadete Imitatorin ist, ist kein Geheimnis. Ob Britney Spears oder Celine Dion – sie hat zahlreiche Kolleginnen bereits meisterhaft nachgeahmt, unter anderem bei Auftritten in „Saturday Night Live“ und der „Tonight Show“. Ihre Dion-Imitation ist dabei offenbar so treffsicher, dass die Popikone darüber so sehr lachen musste, dass sie sich in die Hose machte.

Arianas Bruder Frankie Grande war gestern Abend zu Gast in der „Tonight Show“, um über seine Broadway-Karriere und die Tony Awards zu sprechen – und erzählte dabei, wie er Dion kurz nach Arianas berühmter Imitation persönlich begegnete.

„Das erste Mal, dass ich Celine Dion getroffen habe, war direkt nachdem Ariana in deiner Show war und ihre Celine-Imitation gemacht hat“, sagte Grande zu Jimmy Fallon. „Ich war also in Vegas, und Celine kommt buchstäblich auf mich zugerannt und sagt: ‚Oh mein Gott, Frankie, du musst deiner Schwester sagen: Als sie mich bei Jimmy Fallon imitiert hat, hab ich mich bepinkelt.‘ Sie sagt: ‚Ich hab so sehr gelacht, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Ich hab mich bepinkelt.’“

Arianas Dion-Obsession

Ariana hat sich über die Jahre immer wieder auf Dion bezogen. 2018, als sie bei James Cordens „Carpool Karaoke“ zu Gast war, sang sie einen Teil von Dions Hit „It’s All Coming Back to Me Now“ aus dem Jahr 1989 – inklusive einer fingierten Bühnenansage.

2024 teilte Ariana anlässlich ihres 31. Geburtstags ein nostalgisches Video aus ihrer Kindheit, das eine Hommage an ihre Lieblingssängerin enthielt. In dem bei Instagram geposteten Clip ist eine junge Ariana zu sehen, die fröhlich singt und tanzt, während jemand außerhalb des Bildausschnitts fragt: „Why don’t you sing the Celine Dion?“ Der Clip endet leider, bevor sie es tut – doch es ist offensichtlich, dass die Sängerin eine lange Geschichte mit Dions Musik verbindet.

Ariana ist derzeit auf ihrer „Eternal Sunshine“-Tour unterwegs, die letzte Woche in Oakland, Kalifornien, startete. In der „Tonight Show“ erzählte Grande Fallon, dass ihre gemeinsame Mutter Joan von Arianas Eröffnungsabend direkt zu den Tony Awards geflogen sei, um ihn bei seinem Auftritt zu sehen, und danach wieder zurück nach Kalifornien zur Tour. „Sie ist die beste Mutter“, sagte er. „Die beste Mutter auf der ganzen Welt.“