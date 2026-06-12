Ariana Grande fordert Weißes Haus auf, ihren Song aus „barbarischem“ ICE-Video zu entfernen

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Ariana Grande hat die Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag scharf attackiert, nachdem das Weiße Haus ihren 2024er Song „Bye“ in einem TikTok-Video der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE verwendet hatte – zu sehen waren darin Bundesagenten, die Menschen festnahmen und in Handschellen abführten.

In den Kommentaren des Clips forderte die Grammy-Gewinnerin die Regierung auf, ihre Musik nicht mehr zu verwenden, wie Reuters berichtete. Laut dem Nachrichtendienst schrieb sie: „Bitte benutzt meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen, abscheulichen Unsinn.“

Die Musik war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung offenbar bereits entfernt worden, und Grandes Kommentar war im Kommentarbereich nicht mehr sichtbar.

Grandes Reaktion bestätigt

Ein Sprecher von Grande bestätigte gegenüber „Variety“, dass die Sängerin den Kommentar verfasst hatte, er jedoch „aus irgendeinem Grund öffentlich nicht sichtbar“ sei. Eine Quelle teilte sowohl Reuters als auch „Variety“ mit, dass Grandes Team prüfe, wie die Musik aus dem Video entfernt werden könne.

In einer Stellungnahme an Reuters antwortete Abigail Jackson, Sprecherin des Weißen Hauses, auf Grandes Kritik: „Wir sagen das ein letztes Mal: Was wirklich barbarisch, unmenschlich und abscheulich ist, sind die kriminellen illegalen Einwanderer, die unschuldige amerikanische Bürger verletzt und ermordet haben.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Grande eine Reaktion aus dem Weißen Haus provoziert. Im September 2025 teilte sie auf Instagram einen Beitrag, der die Trump-Regierung für ihre ICE-Razzien und transfeindliche Rhetorik verurteilte. Laut „Variety“ stammte der Text vom Aktivisten Matt Bernstein und war als „Check-in“ für Trump-Unterstützer formuliert, mit der Frage: „Es sind 250 Tage vergangen. Jetzt, da Einwanderer gewaltsam von ihren Familien getrennt und Gemeinschaften zerstört wurden, jetzt, da trans Menschen für nahezu alles verantwortlich gemacht werden und in Angst leben, jetzt, da die Redefreiheit für uns alle am Rande des Zusammenbruchs steht – ist Ihr Leben besser geworden?“

Weißes Haus kontert

Daraufhin erklärte Kush Desai, stellvertretender Pressesprecher des Weißen Hauses, in einer Stellungnahme an „Entertainment Weekly“: „Spar dir deine Tränen, Ariana. Denn Präsident Trumps Maßnahmen haben Joe Bidens Inflationskrise beendet und bringen Billionen an neuen Investitionen ins Land.“

Trump hat sich den Zorn zahlreicher Musiker zugezogen, weil er ihre Musik häufig ohne Genehmigung einsetzt. Besonders während seines Wahlkampfs 2024 war das der Fall. Von der kanadischen Sängerin Céline Dion bis zur Familie des Soul-Ikons Isaac Hayes haben Künstler und ihre Nachkommen alle Register gezogen – von öffentlichen Statements bis hin zu anwaltlichen Unterlassungsschreiben an Trump.