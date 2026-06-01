Sorge um Frankie Valli: Alle Termine abgesagt

Frankie Valli hat alle verbleibenden Konzerte für 2026 abgesagt und dabei nicht näher spezifizierte gesundheitliche Probleme als Grund genannt. In einem Instagram-Post vom Freitag bestätigte der Sänger, dass Frankie Valli and the Four Seasons den Rest des Jahres nicht mehr auf Tour gehen werden.

„Es tut mir sehr leid, die Menschen zu enttäuschen, die Tickets für meine Shows gekauft haben, aber ich habe beschlossen, den Rest des Jahres vom Touren freizunehmen, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren“, schrieb Valli. „Ich freue mich darauf, wieder gesund zu werden und euch alle bald wiederzusehen. Danke für all eure guten Wünsche.“

Vallis Managerin Victoria Varela sagte gegenüber „Variety“, das Team habe sich bewusst für eine Absage und nicht für eine Verschiebung entschieden, um die Fans nicht im Ungewissen zu lassen. „Die Veranstalter wollen die Dinge in die Länge ziehen und den Leuten ihr Geld nicht zurückgeben, aber er kann die Shows nicht immer wieder neu ansetzen“, erklärte sie. „Er hat erkannt, dass er eine Pause braucht und seine Gesundheit in Ordnung bringen muss – und das ist das eigentliche Problem: Er will gesund werden, ohne durch ständiges Umbuchen den Schmerz derer zu verlängern, die diese Tickets gekauft haben.“

Pause bis mindestens 2027

Sie bestätigte, dass er die nächsten sechs Monate zur Genesung nutzen und eine Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2027 in Betracht ziehen werde. Frankie Valli and the Four Seasons hatten bereits zuvor mehrere ursprünglich für April geplante Tourtermine auf den Sommer verschoben. Diese wurden nun gemeinsam mit weiteren Dates zwischen Sommer und November gestrichen. Vallis letzter Auftritt fand am 22. Februar im Pechanga Resort Casino in Temecula, Kalifornien, statt.

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2024 verbreitete sich ein Video von Vallis Auftritt viral, weil der damals 90-jährige Musiker völlig abwesend wirkte. „Wer auch immer Frankie Valli in diesem Zustand noch auf die Bühne schickt, macht sich des Missbrauchs an einem alten Menschen schuldig“, schrieb ein Nutzer in sozialen Netzwerken, als der Clip die Runde machte. Valli verteidigte jedoch seine Entscheidung, weiter zu touren.

„Ich muss schmunzeln über die Kommentare, die sich fragen, ob mich jemand zwingt, auf die Bühne zu gehen. Niemand hat mich je zu etwas gebracht, das ich nicht wollte“, ließ Valli in einem Statement verlauten. „Ich weiß, dass zuletzt viel über mich im Internet kursiert, also wollte ich die Dinge klarstellen. Ich bin gesegnet, 90 Jahre alt zu sein und noch immer das tun zu können, was ich liebe – und solange ich dazu in der Lage bin und das Publikum mich sehen will, werde ich da draußen auftreten, wie eh und je. Ich liebe absolut, was ich tue. Und ich weiß, dass wir eine großartige Show abliefern, denn unsere Fans kommen nach wie vor in Scharen, und die Show rockt noch immer.“

Wie der Hase im Fernsehen

Er fügte hinzu: „Ich habe vor, so lange wie möglich Shows zu spielen und diesen großartigen Four-Seasons-Sound zu bringen. Wie diese Zeile in ‚Jersey Boys‘: Ich bin wie dieser Hase im Fernsehen, der immer weiter und weiter und weiter macht. Immer der Musik hinterher.“