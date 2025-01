Französin wird Opfer von Cybermobbing, nachdem sie KI-Brad-Pitt über 850.000 Dollar gegeben hat

Eine Französin behauptet, sie sei von einer KI-Version von Brad Pitt um 850.000 Dollar betrogen worden. Die 53-jährige Innenarchitektin Anne wurde von einem Betrüger kontaktiert, der sich als Brad Pitts Mutter Jane ausgab. Und der Frau mitteilte, dass Pitt eine Nierenbehandlung benötige.

„Sie sagte mir, dass ihr Sohn jemanden wie mich brauche“, sagte Anne in einer Sonntagsfolge von Seven to Eight auf dem französischen Fernsehsender TF1.

Der Betrüger überzeugte die Frau, große Geldsummen zu senden, um Pitts Nierenbehandlung zu finanzieren. Um den Geldmangel des Oscar-Preisträgers zu rechtfertigen, sagte der Betrüger, Pitt könne aufgrund seiner Scheidung von Angelina Jolie nicht auf seine Bankkonten zugreifen.

„Zuerst dachte ich, dass es sich um einen Fake handelt. Dass es lächerlich ist“, fuhr Anne fort. „Aber ich bin nicht an soziale Medien gewöhnt. Und habe nicht wirklich verstanden, was mit mir geschah.“

Der Betrug ähnelt dem, der Fans von Johnny Depp heimsuchte. Und der Anfang des Monats in den sozialen Medien davor warnte, dass Online-Betrüger sein Abbild nutzen, um Fans anzugreifen. Ein Gizmodo Bericht enthüllte, dass die Federal Trade Commission fast 200 Beschwerden über gefälschte Depps erhalten hat, die nach Geld gieren.

Anzeige bei der Polizei

Der Pitt-Betrüger schickte der Frau über ein Jahr lang personalisierte, KI-generierte Fotos und Nachrichten über soziale Medien und Messaging-Apps. Es begann im Februar 2023, als Anne sich bei Instagram anmeldete, um Bilder von einem Skiausflug in den französischen Alpen zu teilen. Anne, die unter psychischen Problemen leidet, verließ ihren Ehemann, während der Betrug weiterging. Und bemerkte, dass es sich um einen Köder-und-Wechsel handelte, nachdem sie die Schlagzeilen über Pitts Freundin Ines de Ramon gelesen hatte. Anne hat laut TF1 inzwischen eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

„Ich frage mich, warum sie mich ausgewählt haben, um so etwas zu tun?“, sagte sie. ‚Ich habe noch nie jemandem etwas angetan. Diese Leute verdienen die Hölle.“

Cybermobbing

Nach der Sendung Seven to Eight wurde Anne Opfer von Cybermobbing, während andere Online-Nutzer den Fernsehsender TF1 dafür angriffen, dass er die Frau nicht vor Belästigungen geschützt hatte.

Netflix France beispielsweise postete in den sozialen Medien: „Vier Filme mit Brad Pitt (wirklich) kostenlos“.

TF1 hat das Interview inzwischen aus seinem Programm genommen. Da es viral bekannt wurde, wie aus einem Social-Media-Post von TF1-Moderator Harry Roselmack vom Dienstag hervorgeht.

Brangelina, die durch ihre gemeinsame Hauptrolle in der Action-Komödie Mr. & Mrs. Smith aus dem Jahr 2005 bekannt wurden, schlossen ihre Scheidung am 30. Dezember ab. Fast acht Jahre nachdem Jolie die Scheidung eingereicht hatte.

Jolie und Pitt waren 12 Jahre lang zusammen und zwei Jahre lang verheiratet. Sie reichten die Scheidung nach einem Streit während eines Fluges ein, bei dem Jolie angab, Pitt sei ihr und den Kindern gegenüber gewalttätig geworden. Nach einer Untersuchung durch das FBI und das Los Angeles County Department of Children and Family Services wurde beschlossen, dass keine Maßnahmen erforderlich seien. Das nun geschiedene Paar hat sechs Kinder. Von denen vier erwachsen sind.