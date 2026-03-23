Frauke Ludowig unterstützt Collien Fernandes – und wird selbst angegriffen

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Collien Fernandes erfährt viel Zuspruch für ihren Mut und ihre Offenheit, mit dem, was sie „virtuelle Vergewaltigung“ nennt, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Laut „Spiegel“ hat sie Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen eingereicht. Im Raum stehen Vorwürfe, die weit über private Konflikte hinausgehen und strafrechtliche Dimensionen erreichen könnten.

Die Moderatorin beschreibt die Vorgänge als massiven Eingriff in ihre Persönlichkeit und spricht von „virtueller Vergewaltigung“. Laut Bericht untermauert sie ihre Darstellung mit umfangreichen Belegen, darunter eidesstattliche Versicherungen sowie digitale Spuren.

Frauke Ludowig geht die Hater frontal an

Auch Frauke Ludowig gehört zu den prominenten Unterstützerinnen von Fernandes. Die Moderatorin kommentierte den Instagram-Beitrag, in dem Collien Fernandes ihre Erfahrungen darlegt, mit sehr direkten Worten: „Kranker scheiss !!! Das gibt’s doch alles gar nicht!!! Ich schicke dir und deiner Tochter viel Kraft und bewundere deinen Mut!“

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Für Troll-Follower von Fernandes war das Anlass genug, Ludowig selbst ins Visier zu nehmen. Was genau gegen Ludowig gepostet wurde, lässt sich nicht mehr nachvollziehen – viele der überwiegend männlichen Trolle löschen ihre Ursprungskommentare recht schnell, sobald ein Shitstorm gegen sie selbst aufzuziehen droht.

Frauke Ludowig reagierte dennoch auf den nicht mehr sichtbaren Kommentar des Followers, der einen männlichen Namen als Profilnamen trägt: „dieser Kommentar ist aber leider auch krank! Wir sollen Beziehungen auf Echtheit untersuchen? Haha“. Der Troll schoss gegen Ludowig zwar zurück, verpuffte jedoch.

Ludowigs Einschätzung blieb auch Collien Fernandes nicht verborgen. Fernandes selbst schaltete sich – nach unserer Durchsicht erstmals und ausschließlich hier – in die Diskussion unter diesem Thread ein. Sie erklärte sich gegenüber einem anderen Keyboard Warrior, der ihr zu unterstellen schien, sie habe gewusst, dass Ulmen unter ihrem Namen angeblich Telefonsex betrieben habe. Fernandes schrieb dazu: „Dein Ernst? In dem Fall hatten zwei Menschen miteinander Telefonsex, je Affäre. Also gehörten zwei dazu, aber ich war eben keiner der beiden.“