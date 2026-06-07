Frech: Das kostet der exklusive Merch von Linkin Park bei Rock am Ring

Linkin Park haben für ihre Fans ein eigenes Museum bei Rock am Ring eröffnet. Ausschließlich am Freitag (05.06.) konnten ausgewählte Fanclub-Mitglieder in der AMG-Lounge auf der Tribüne beim Festival einige private Exponate der Band anschauen. Und sie hatten Gelegenheit, exklusiven Merch vor Ort zu kaufen. Wenn sie denn wollten: Denn die Preise für T-Shirts und Hoodies waren jenseits von Gut und Böse.

Linkin Park: Mercedes-AMG Merch bei Rock am Ring

ROLLING STONE hatte Gelegenheit, das Linkin-Park-Museum im Vorfeld zu besuchen. Die Preise hingen zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht aus. Besucher des Merch-Stands haben im Nachhinein verraten, was die vom Racing inspirierten Stücke kosteten. Für ein T-Shirt zahlte man 60 Euro, einen Hoodie konnte man für 120 Euro mitnehmen, Langarmshirts für 85 Euro. Das ist noch einmal deutlich mehr als beim regulären Merch auf dem Festival, der mit 45 Euro pro Shirt und 85 Euro pro Hoodie schon ziemlich teuer ist.

Kaufen konnten es fast nur zahlende Fanclub-Mitglieder

Gekauft wurde der Merch natürlich dennoch, denn Exklusivität weckt Begehrlichkeiten – insbesondere, weil Emily Armstrong bei der Zugabe selbst eines der Shirts auf der Bühne trug. So fragten sich viele, wo das Teil noch zu bekommen sei. Zum offiziellen Kundenstamm gehörten aber nur die Fans, die für den Linkin Park Underground einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Es handelt sich also ohnehin schon um loyale Anhänger der Band.

Linkin Park bei Rock am Ring – der vielleicht größte Festivalmoment

Vor 25 Jahren spielten Linkin Park zum ersten Mal beim Ring. Damals ertönte Mr. Hahns Synthesizer-Intro zu „With You“ – ein Moment, der sich ins kollektive Gedächtnis der Ring-Community einbrennen sollte. 2026 wiederholt der DJ den legendären Moment und lässt damit Vergangenheit und Neuanfang über die Zuschauer hereinbrechen.

Sehen Sie hier die Bilder vom Freitag mit Headliner-Acts Linkin Park, Limp Bizkit und Papa Roach.

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