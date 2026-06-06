Fotos: Freitag bei Rock im Park 2026: Die besten Bilder mit Volbeat und mehr Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Volbeat Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Electric Callboy Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Landmvrks Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Three Days Grace Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Publikum bei Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl Tom Morello Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl The Pretty Reckless Copyright: Florian Stangl

Die besten Bilder vom Freitag bei Rock im Park 2026 sehen Sie in unserer Galerie.

Während am Nürburgring bei Rock am Ring am Freitag Acts wie Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach, Architects, Babymetal und The Hives für den großen Auftakt sorgten, ging es bei Rock im Park in Nürnberg mit einem ebenso vielseitigen Programm los. Der Freitag zeigte einmal mehr, wie breit das Festival musikalisch aufgestellt ist.

Zu den wichtigsten Namen des Tages gehörten Bad Omens, die mit modernem Metalcore und düsterer Atmosphäre längst zu den spannendsten Bands ihrer Szene zählen. Volbeat brachten dagegen ihren typischen Mix aus Rock’n’Roll, Metal und eingängigen Refrains mit in den Park. Electric Callboy standen für Party, harte Gitarren und Eskalation und lieferten damit einen deutlichen Kontrast zu den klassischen Rockmomenten des Tages.

Auch Ice Nine Kills passten perfekt in das Freitagsprogramm. Die US-Band ist bekannt für theatralischen Metalcore und Horror-Ästhetik. Mit Marteria kam außerdem ein beliebter deutscher Act dazu. Ebenfalls dabei: Tom Morello, Gitarrist von Rage Against the Machine, sowie Three Days Grace und The Pretty Reckless.

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