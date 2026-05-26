Rock im Park 2026: Line-up, Tickets, Anfahrt und Wetter

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Von 5. Bis 7. Juni findet Rock im Park statt statt. Das bekannte Zwillingsfestival von Rock am Ring hat ein nahezu identisches Line-Up und ist am selben Wochenende – aber gerockt wird hier in der Stadt Nürnberg in Bayern statt am Nürburgring. Beide Festivals sind schon ausverkauft.

Line-up & Timetable

Bei Rock im Park gibt es dieses Jahr drei Bühnen, die Utopia-, Mandora- und Orbitstage. Eine Auswahl des Line-Ups findest du hier:

Freitag, 5. Juni 2026:

Utopia Stage: Tom Morello, Three Days Grace, Electric Callboy, Volbeat

Manora Stage: Bury Tomorrow, Landmarks, Ice Nine Kills, Marteria, Bad Omens

Orbit Stage: Anna Grey, Dying Wish, Basement, Palaye Royale, H-Blockx

Samstag, 6. Juni 2026:

Utopia Stage: Hollywood Undead, Finch, The Offspring, Iron Maiden

Mandora Stage: Breaking Benjamin, Social Distortion, Alter Bridge, A Perfect Circle, Sabaton

Orbit Stage: Catch Your Breath, President, The Story So Far, Set It Off, Sondaschule

Sonntag, 7. Juni 2026:

Utopia Stage: The Hives, Architects, Papa Roach, Linkin Park

Mandora Stage: Within Temptation, Trivium, Babymetal, Limp Bizkit

Orbit Stage: Magnolia Parks, Drain, The Funeral Portrait, Danko Jones, The Butcher Sisters

Den detaillierten Timetable gibt es auf der Website des Festivals.

Tickets

Rock im Park ist ausverkauft. Ein Wochenendticket startete bei 258 Euro mit Camping in der ersten Vorverkaufswelle, die Preise stiegen jedoch schnell an. Bei Anbietern wie Fansale oder eventim findet man mit ein wenig Glück noch Resale-Tickets von Fans, jedoch nicht immer zu Originalpreisen.

Parken & Campen

Camping ist beim Rock im Park im generellen Festivalticket mit inbegriffen, es gibt jedoch noch verschiedene buchbare Camping-Upgrades. Die Camping Plätze öffnen bereits am Donnerstag vor Beginn des Festivals um 9 Uhr. Die Abreise muss bis Montagmorgen vor 10 Uhr erfolgen.

Wer mit dem eigenen Camper anreist, benötigt eine spezielle Camper-Plakette und ein Camper-Camping-Upgrade pro Person, die im Fahrzeug schläft. Dasselbe gilt für Wohnwägen und Minivans. Sie alle haben eigene Plaketten und Camping-Tickets.

Wer nur als Tagesbesucher anreist, hat keinen Anspruch auf einen Parkplatz und sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad kommen.

Alle detaillierten Informationen und weitere Optionen gibt es auf der Website des Festivals.

Lageplan

Ein interaktiver Lageplan fürs Rock im Park kann dieses Jahr über die offizielle rock im Park App für IOS und Android eingesehen werden.

Anfahrt

Rock im Park stellt City-Shuttles zur Verfügung: Diese fahren aus den Städten Frankfurt, Aschaffenburg, Würzburg, Stuttgart, Heilbronn, Berlin, Leipzig, München, Ingolstadt und Augsburg ab, sowie vom Flughafen München. Alle Shuttles sind über die Rock-im-Park-Website buchbar. Die Ticketpreise liegen zwischen 29 und 70 Euro.

Wer mit dem Auto reist, wird von den Organisator:innen angehalten, die Festivaleigene App NUNAV verwenden, statt klassischer Navigationsapps wie Google Maps oder Apple Maps. Die dort angezeigten Wege sind nämlich während des Festivals teilweise nicht zugänglich. Die NUNAV-App soll die Festivalbesucher:innen direkt von der eigenen Haustür bis zum freien Parkplatz lotsen.

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Gelände gut erreichbar: Die S-Bahn S2 Richtung Altdorf und die Tram 7 Richtung Dutzendteich fahren bis zur Haltestelle Dutzendteich. Vom Nordostbahnhof fährt der Bus 65 Richtung Röthenbach bis zur Haltestelle Bayernstraße, Volksfestplatz oder Doku-Zentrum. Vom U-Bahnhof „Plärrer“ bringt die Tram 10 Festivalbesucher:innen zum Dutzendteich. Die Nutzung des ÖPNVs im Großraum Nürnberg ist im Festivalticket inbegriffen: Für Tagestickets nur am jeweiligen Festivaltag, für Wochenendtickets vom Donnerstag vor Festivalstart (4. Juni) bis zum Montag danach (8. Juni).

Bargeldloses bezahlen

Auf dem gesamten Festivalgelände wird auch dieses Jahr wieder ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich sein. Dazu registriert man sein Ticket einfach vorab hier und lädt ein beliebiges Guthaben auf. Am Festival-Check-In wird das Ticket gegen ein Wristband inklusive Cashless-Chip eingetauscht. Damit kann man überall auf dem Rock im Park ohne Cash bezahlen. Über die App und Top-Up-Stationen auf dem Festivalgelände lässt sich das Guthaben jederzeit bequem neu aufladen. Nach dem Festival kann man das Restguthaben einfach zurückfordern.

Wetter

Die Wetterverhersage für das Festival-Wochenende bisher: Die Temperaturen sollen tagsüber voraussichtlich zwischen 22 und 26 Grad liegen, bei überwiegend bewölktem Himmel. Immer wieder sind leichte Regenschauer möglich. Nachts kühlen die Temperaturen auf circa 13 Grad ab.