„Fridays For Future“-Bußgelder: So viel kostet Schule schwänzen für das Klima

Dass den „Fridays For Future“-Aktivisten von ihren eigenen Lehrern, die im Idealfall Vorbilder sein sollten, so viele Steine in den Weg gelegt werden würden, hätte Initiatorin Greta Thunberg wahrscheinlich nicht gerechnet. Bisher zeigten sich die meisten Schulen und Ämter auch recht kooperativ und sprachen höchstens Drohungen aus.

Einer Schule in Mannheim wurde das Fehlen ihrer Schüler jetzt jedoch zu bunt. Für nur zwei Stunden, an denen Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Mannheim dem Unterricht fernblieben, soll jetzt von den Eltern ein Bußgeld gezahlt werden.

Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe gab so am Mittwoch (17. Juli) bekannt, dass das Bußgeld rund 88,50 Euro betrage. Da die betroffenen Familien keinen Antrag auf Befreiung vom Unterricht gestellt hatten, der allerdings mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht genehmigt worden wäre, müssen sie jetzt für den Einsatz ihrer Kinder blechen.

Der Klassenlehrer der schwänzenden Schüler hatte diese angeblich im Voraus über mögliche Konsequenzen informiert und persönliche Gespräche geführt. Laut der Mannheimer „Fridays For Future“-Organisationen sollen nun Spenden für die Familien gesammelt werden.

