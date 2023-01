30 Jahre alte Veggie-Botschaft von Jeff Beck aufgetaucht

Paul McCartney hat eine Sprachaufnahme des kürzlich verstorbenen Jeff Beck aus dem Jahr 1994 ins Netz gestellt. Im Track „Why Are They Cutting Down the Rainforest“ sprach der Musiker, begleitet von einem Gitarreninstrumental, über die Probleme der Massentierhaltung und der Abholzung des Regenwalds. Er kritisierte, dass die grüne Lunge der Erde für Weideland vernichtet wird, obwohl darin Pflanzen wachsen, die für Medikamente gebraucht werden.

„Das traurige Ableben von Jeff Beck – einem guten Freund von mir und einem großartigen Gitarristen – hat mich an die Zeit erinnert, als wir vor vielen Jahren gemeinsam an einer Kampagne für Vegetarismus gearbeitet haben“, schrieb McCartney in einem Statement. Das Gitarrenspiel im Hintergrund kommentierte er darin folgendermaßen: „Es ist großartig, denn es ist Jeff!“

Die Aufnahme wurde zum Teil seiner Aktion „Meat Free Monday“. Erstmals wurde sie für die US-Radioserie „Oobu Joobu“ verwendet, die McCartney moderierte und gestaltete. Darin gab er einen Einblick in sein Leben, spielte Demo- und Probeaufnahmen und beleuchtete Kampagnen, die ihm wichtig waren – wie auch den Vegetarismus.

Die Wiederveröffentlichung von Becks Statement soll der Beginn einer neuen Kampagne von „Meat Free Monday“ sein, an der sich Freunde und Kollegen beteiligen werden. Die Aktion riefen McCartney und seine Töchter Mary und Stella im Jahr 2009 ins Leben. Sie wollen damit Menschen ermutigen, mindestens ein Mal in der Woche fleischfrei zu essen, um das Klima zu schützen und die eigene Gesundheit zu verbessern.

Jeff Beck starb am 10. Januar, nachdem er an einer bakteriellen Meningitis erkrankte. Er wurde 78 Jahre alt.