Das Pop-Girl spielte sich durch ein buntes Set beim diesjährigen Glastonbury Festival. Darunter waren „Old Town Road“ mit ihrem Vater und Rapper Lil Nas X, Nine Inch Nails' „Head Like a Hole“ und das Amy-Winehouse-Cover „Back to Black“ begleitet von Mark Ronson.

Während ihres Auftritts beim Glastonbury 2019 spielte Miley Cyrus Songs aus ihrem aktuellen Album „She Is Coming“ und präsentierte einige gelungene Cover zusammen mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus und Rapper Lil Nas X, ein Duett mit Mark Ronson und den Nine-Inch-Nails-Track „Head Like a Hole“. Am Sonntagabend (30. Juni) holte Cyrus ihren Vater Billy Ray und Lil Nas X auf die Pyramid Stage, um zusammen deren Nummer-Eins-Hit „Old Town Road“ zu performen. „Mein erstes Mal in einem anderen Land! Wahnsinn“, schrieb Lil Nas X auf Twitter. https://www.youtube.com/watch?v=0nNxLpfZt38 Miley Cyrus' Set enthielt außerdem die Ashley-O-Interpretation „On a Roll“, ihr Nine Inch Nails'…