„Fühlst du das auch“: Neuer Song von Apache207

Foto: Sony, Sony. All rights reserved.

In der Nacht zum Freitag (07. Oktober) veröffentlichte Apache207 seinen ersten Song in diesem Jahr. Mit „Fühlst du das auch“ gibt es nach knapp 11 Monaten wieder neue Musik von dem Mannheimer. Produziert wurde der Song von Jumpa und Bawer. Director des Musikvideos war Niko Kaouris.

In dem Video spielt Apache207 alle Rollen seiner Band The Apache Band, die aus insgesamt vier Leuten besteht. Ivan der Sänger, Volkan der Drummer, Hector der Bassist und Mega der Keyboardist. Alle durchleben ihre eigene Storyline und stehen am Ende auf der Bühne und performen den Song „Fühlst du das auch“.

Amazon Prime Doku

Zuletzt war der 24-jährige Rapper im Fokus der Medien aufgrund seiner Amazon-Prime-Doku „Apache bleibt gleich“. Ein 90-minütiger Film über Apache207, seine Vergangenheit und seine Aussichten für die Zukunft. Die Doku ist sein erstes Interview und ist seit dem 23. September auf Amazon Prime abrufbar.

„Am liebsten auf der Bühne sterben.“ Diese Worte spricht Apache207 in einem Interview mit Kurt Krömer, welches als Promotion für seine Doku am 01. Oktober veröffentlicht wurde.

Sie treffen sich im Hinterzimmer eines Friseursalons in Berlin-Kreuzberg und sprechen über die Doku und philosophieren über Ruhm. Währenddessen schneidet der Rapper die Haare von Kurt Krömer.