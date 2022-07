Fünfter Todestag von Chester Bennington: Witwe erinnert an Linkin-Park-Sänger

Chester Bennington galt als einer der wichtigsten Sänger im Nu-Metal. Der Linkin-Park-Frontmann berührte Millionen Hörer, kämpfte jedoch jahrelang gegen Depressionen und Drogenmissbrauch. Am 20. Juli 2017 nahm er sich das Leben. Nun erinnert seine Witwe Talinda in einem Tik-Tok-Beitrag an den Sänger, der heute vor fünf Jahren starb.

„Ich sitze hier einfach rum und denke, dass ich nicht glauben kann, dass es schon fünf Jahre her ist, seitdem ich dich zum letzten Mal gesehen habe und dir einen Abschiedskuss auf dein süßes Gesicht gegeben habe“, schrieb Talinda in ihrem Post.

Chester Bennington war mit Talinda in zweiter Ehe verheiratet. Im Jahr 2006 traten die beiden vor den Traualtar, sie bekamen drei Kinder. 2006 den Sohn Tyler Lee Bennington und 2011 die Zwillinge Lily und Lila.