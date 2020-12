Für den guten Zweck: „Sopranos“-Cast vereint sich in New York

Die Punk-Sängerin reist mit Marc Maron in dessen neuer Podcast-Folge zurück in ihre Jugend und erzählt, wie sie als Mittzwanzigerin die aufstrebende Künstler-Szene in New York miterlebte – und mitgestaltete.

Wie war das damals im New York der 1970er Jahre? Das will Marc Maron in seinem Podcast „WTF with Marc Maron“ von Patti Smith wissen. Mit dem Comedian spricht die Rocklegende darüber, wie alles begann: ihre Leidenschaft für die Musik, ihre Karriere als Künstlerin und einige prägende Freundschaften, für die sie bis heute dankbar ist. Gemeinsame Partynächte statt Personenkult Schon früh spürte Patti Smith, dass sie mehr vom Leben wollte als einen „vernünftigen“ Job und einen geregelten Alltag. Nicht Sicherheit war es, was sie sich wünschte, sondern Freiheit. Auch wenn das im Widerspruch zu dem stand, was ihr vorgelebt wurde.…