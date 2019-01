Fürchterliche Fan-Liebe: Sängerin Kelsy Karter lässt sich Harry Styles ins Gesicht tätowieren

Die Show von Madonna in der Halbzeit des gestrigen Super Bowl ist in der Popwelt das Thema des Tages - und eine gute Gelegenheit, mal auf Shows der letzten Jahre zu schauen. Da waren einige Knaller bei, z. B. Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Who und The Rolling Stones.

Schon interessant, was dem Super Bowl-Fernsehpublikum in den letzten Jahren so geboten wurde zwischen dem zweiten und dritten Quarter. Da heute alle die gestrige Show von Madonna sehen wollen, haben wir hier ergänzend noch einmal die Half Time Shows von 2000 bis 2011 zusammengetragen (eine vollständige Liste aller Shows finden Sie hier). Viel Spaß damit! Black Eyed Peas (2011) - The Who (2010) - Bruce Springsteen (2009) - Tom Petty (2008) - Prince (2007) - Rolling Stones (2006) - Paul McCartney (2005) - Janet Jackson, Justin Timberlake (2004) - Shania Twain, No Doubt, Sting (2003) - U2 (2002) - Ben…