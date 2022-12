Fußball-Gott Pelé war auch ein begnadeter Musiker

Mit dem Tod von Pelé verliert die Welt nicht nur einen der größten Sportler der Geschichte. Der berühmteste aller brasilianischen Fußballkünstler, der gleich drei Weltmeisterschaften gewann und mehr als nur ein begnadeter Rasenathlet war, reüssierte einst auch als Singer-Songwriter.

Auch wenn Pelé 2006 in einem Interview mit dem „Guardian“ meinte, dass sein fußballerisches Talent ein Geschenk Gottes war, die Vorliebe für die Musik aber lediglich ein Spaß für zwischendurch, arbeitete der Brasilianer fast sein ganzes Leben lang an der Musikkarriere.

Stets trug er ein kleines Aufnahmegerät bei sich, die Gitarre musste auch nach der Karriere auf dem Platz stets auf Reisen mit, damit zu einem gefundenen Text schnell auch eine Melodie gezaubert werden konnte.

Die Leidenschaft für die Musik blieb dann auch kein Privatvergnügen: Im Laufe der Jahre veröffentlichte Pelé auch zahlreiche Alben und Songs.

Gemeinsam mit dem Komponisten und Arrangeur Sérgio Mendes entwickelte er 1977 unter dem Namen „Pelé“ den Soundtrack zu einem Dokumentarfilm über sein eigenes Leben und gab so sein Debüt als Sänger und Songwriter. Der geniale Fußball steuerte die Stücke „Meu Mundo É uma Bola (My World Is a Ball)“ und „Cidade Grande (Big City)“ bei, wurde dabei von der brasilianischen Sängerin Gracinha Leporace unterstützt.

2014, passend zur Fußball-WM in BRasilien, erschien das Album „Pelé Ginga“, auf dem Pelé mit den brasilianischen Musikgrößen Gilberto Gil (“Quem Sou Eu”) und Elis Regina (“Perdão Não Tem” und “Vexamão”) sang.

Der brasilianische Rapper Rappin’ Hood setzte mit dem Song „Ginga“ ein Denkmal für eine Fußball-Spielweise, die so leicht und fließend ist, dass der Gegner das Gefühl hat, auf dem Rasen gar nicht anwesend zu sein.

Für das brasilianische Jahrhundertereignis, die Olympischen Spiele in Rio im Jahr 2016, wurde Pelé ebenfalls als Musiker aktiv. „Esperança“ ist ein fröhliches Lied über Jugendliche, aufgenommen mit einem Kinderchor. Im Musikvideo sind natürlich auch jede Menge Jungen zu sehen, die Fußball spielen.

Die bislang letzte Pelé-Musikproduktion wurde 2020 veröffentlicht. Die Single „Acredita No Véio (Listen To The Old Man)“ erschien nur drei Tage vor seinem 80. Geburtstag und wurde mit dem mexikanischen Akustikgitarren-Duo Rodrigo y Gabriela aufgenommen. Es ist auch eine Hommage an die Eigenarten des Fußballs, an den Glauben an gute und böse Mächte, die das Spiel steuern.

Pelé ist am Donnerstag (29. Dezember) im Alter von 82 Jahren in São Paulo gestorben. Er wurde seit 2021 wegen Dickdarmkrebs behandelt und war im vergangenen Monat stationär aufgenommen worden. Seine Familie stand ihm in den letzten Momenten seines Lebens bei.