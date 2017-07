G20-Gipfel: Til Schweiger wütet über linke Demonstranten und lobt Polizei

Die Proteste, die das Treffen der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg begleiten, stießen Til Schweiger übel auf. In einem Video, das die Polizei der Hansestadt am Samstagabend auf Twitter teilte, dankte der Schauspieler zunächst der Polizei für ihre seiner Meinung nach herausragende Arbeit.

Schweiger: „Unsere Demokratie braucht die Polizei, um die Werte der Demokratie zu beschützen.“

Für die zahlreichen Aktivisten und Demonstranten, die zum Teil vermummt durch die Straßen der Stadt zogen und in belebten Bereichen der Stadt wie dem Schanzenviertel Autos anzündeten oder Fensterscheiben von Geschäften zerstörten, hat der 53-Jährige allerdings kein Verständnis.

Beim #GlobalCitizenFestival haben wir zufällig @TilSchweiger aka Kollege Nick Tschiller getroffen – er hat eine starke Botschaft!#G20HAM17 pic.twitter.com/lG4mObMQpL — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 8, 2017

Im Gegenteil! In Richtung der Demonstranten mahnte er: „Aber bitte bleibt friedfertig und versucht nicht, die Polizei zu provozieren. Wenn Polizisten angegriffen werden, entsteht nur Gewalt und Chaos.“