Gallagher-Brüder drehen für Oasis-Reunion und kassieren Lärmbeschwerde

So feiern Oasis 25. Jubiläum von „Standing On The Shoulders Of Giants“

Noel und Liam Gallagher trafen sich Berichten britischer Medien zufolge Anfang dieser Woche zu Dreharbeiten in einem Londoner Pub. Diese Oasis-Reunion gefiel aber anscheinend nicht jedem: Es soll Beschwerden eines Anwohners wegen Lärmbelästigung gegeben haben.

Am Donnerstag (24. April) wurden die beiden Brüder bei ihrer Ankunft im Mildmay Club in Newington Green in London fotografiert, wo sie angeblich für eine bevorstehende Adidas-Kampagne filmten. Laut „The Sun“ sollen sie sich auch in einem Pub getroffen haben, um Aufnahmen für einen Werbefilm für die bevorstehende Reunion-Tour von Oasis zu drehen. Eine Quelle berichtete der Boulevardzeitung: „Noel und Liam sind immer noch Unruhestifter und haben einen der Nachbarn mit dem Lärm in den Wahnsinn getrieben. Sie haben den Mildmay Club übernommen, um ein Werbevideo für die Tour zu drehen, und der Lärm war enorm. Noch bevor Noel und Liam überhaupt angekommen waren, sei ein Nachbar herausgestürmt und habe sie gebeten, den Bass leiser zu stellen. Aber es handelt sich um Oasis – die drehen natürlich auf – und das taten sie auch, als Noel und Liam anfingen.“

Keine geheime Show von Oasis

Zuvor hatte „The Sun“ berichtet, dass es sich um eine „Show“ und einen „geheimen Auftritt“ handelte, aber Liam hat inzwischen auf X erklärt, dass keine Live-Musik gespielt wurde. „Es gab keine Performance“, antwortete er einem Fan, der den Bericht geteilt hatte, und bestätigte anschließend die Kommentare eines anderen Followers, der vermutete: „Ich glaube, es wurde Musik gespielt, daher kam die Lärmbeschwerde. Kein Live-Auftritt, nur eine extrem laute Soundanlage.“

Auch Noel bestätigte am Freitagmorgen (25. April) in der Sendung „TalkSport“, dass er Liam am Donnerstag gesehen habe: „Es geht ihm gut. Ich war gestern tatsächlich mit ihm zusammen. Es geht ihm gut, er war in Topform. Er kann es kaum erwarten – wir beide können es kaum erwarten.“

Der Musiker gab auch den Zeitplan für die ersten offiziellen gemeinsamen Proben der Band bekannt: „Ich bin im Studio und probiere ein wenig herum“, sagte er. „Ich bereite mich gerade auf die Proben vor, die in etwa drei Wochen beginnen. Und dann werden wir sehen, was passiert.“ Oasis haben derzeit 41 Live-Termine für 2025 angekündigt, die bis November auf mehreren Kontinenten stattfinden sollen.