„Game of Thrones“: Diese beiden Stars sind jetzt verlobt

Verkündung per Annonce

Jetzt, nach fünf Jahren Beziehung, gehen die beiden Schauspieler den nächsten, ernsten Schritt: In der britischen „Times“ verkündeten die beiden 30-Jährigen klassisch per Zeitungsanzeige ihre Verlobung. Ein Freund erzählte der Klatschzeitschrift „The Sun“: „Sie haben zwar noch kein Datum festgelegt, aber sie haben Freunde und Familie bereits vor einigen Tagen von ihrer Verlobung in Kenntnis gesetzt. Kit wollte Rose schon lange heiraten, aber zuerst wollte er den beiden ein Haus kaufen. Nachdem sie nun schon im Januar zusammengezogen sind, war es Zeit für den nächsten Schritt.“ Was für eine Entwicklung im Vergleich zu den Serienfiguren – in „Game Of Thrones“ starb Ygritte in Jons Armen, nicht ohne ihm vorher noch ein „You Know Nothing, Jon Snow“ entgegenzuhauchen.

„Man verliebt sich schnell“