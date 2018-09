„Game of Thrones“: Emilia Clarkes neues Tattoo besiegelt Schicksal der Khaleesi

Viele Wörter, viele Emojis, viele Ausrufezeichen:

„emilia_clarkeMOD 4 LYFE!!!!🔥@_dr_woo_ made sure this mamma ain’t NEVER forgetting her babies…. 😍 #dontworryionlybrieflypassedout

#withfyreandinkbaby#modgothookedupp#couldntbehappierifitried #🙌 #🔥 #❤️“

Wir entschlüsseln das so: Emilia Clarke, die in „Game of Thrones“ die Khaleesi bzw. Daenerys Targaryen verkörpert, schwört mit ihrer auf Instagram publik gemachten Tätowierung ihren Kindern ewige Treue. „MOD“, also „Mother of Dragons“, Mutter der Drachen, und zwar auf Lebenszeit. Einer der Drachen scheint ja, wie die siebte Staffel dramatisch zeigte, auf die Seite der „Weißen Wanderer“ übergewechselt zu sein.

Und nun stellt sich die Herrin über die Flugechsen anscheinend darauf ein, mit ihnen erhobenen Hauptes unterzugehen.

Drei kleine schwarze Drachen fliegen auf ihrem Unterarm in Richtung Handgelenk – und Clarke, wie auf dem Foto zu sehen, strahlt überglücklich. „Diese Mama wird ihre Babys NIEMALS vergessen“, schreibt sie dazu.

Plus die Hashtags: „Keine Sorge, ich war nur kurz bewusstlos“ und „mit Feuer und Tinte, Baby“.

Emilia Clarke auf Instagram: