„Game of Thrones“: Ist Bran der Nachtkönig? – Schauspieler bezieht Stellung

Mit „For The Throne“ erscheint pünktlich zum Start der finalen Staffel 8 eine Platte mit Songs von SZA, Travis Scott, The Weeknd, The National, Mumford and Sons und vielen anderen.

„Game of Thrones“ ist nicht nur die beliebteste Serie unserer Zeit, sie gehört auch bei vielen Musikern zu den absoluten Favoriten. Auch deshalb gab es in der Serie schon zahlreiche Gastauftritte - von Coldplay bis Ed Sheeran. Pünktlich zur kommenden achten und letzten Season von „Game of Thrones“ gibt es nun auch einen Soundtrack mit Musik, die von der Fantasy-Reihe inspiriert wurde. „For The Throne“ heißt der von HBO und Columbia Records produzierte Sampler und erscheint am 26. April. Die Platte enthält u.a. neue Stücke von Travis Scott, The Weeknd, SZA, The National, Mumford and Sons, Rosalía, Matthew Bellamy (Muse),…