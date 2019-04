Eigentlich sollte Staffel 8 von „Game of Thrones“ viele neue Kunden für Sky Ticket und Sky Go bringen. Doch technische Probleme sorgten bei vielen Zuschauern für Frust.

Stellen Sie sich vor, es ist Krieg und nicht jeder kann zuschauen! Am Sonntag feierte die finale Season von „Game of Thrones“ in den USA bei HBO Premiere. Der Pay-TV-Sender Sky hat in Deutschland seit Jahren einen exklusiven Deal mit HBO, zeigt alle Neuheiten und ältere Serien von HBO in seinem Streamingportal Sky Ticket. Aktuelles gibt es bei Sky Go auch für unterwegs auf Tablet und Smartphone. Doch obwohl das Unternehmen seit Wochen darauf hinweist, die wohl beliebteste Serie unserer Zeit im Angebot zu haben und auch nur einen Tag nach Ausstrahlung in deutscher Synchronisation zu zeigen, klappte am Montagabend…