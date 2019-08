„Game Of Thrones“: Kit Harrington war enttäuscht vom Skript für Staffel 8

„Game of Thrones“ ist nicht gerade bekannt für die keusche Verhüllung der (weiblichen) Charaktere. Eine der Darstellerinnen glaubt aber, die MeToo-Debatte hätte auch am GoT-Set für ein Umdenken gesorgt.

Aus ganz unterschiedlichen Gründen sorgt „Game of Thrones“ seit Jahren für reichlich Gesprächsstoff. Zuletzt war vor allem das Serienfinale von vielen Seiten verrissen und als schlechteste „Game of Thrones“-Staffel kritisiert worden. Doch neben roher Gewalt und verworrenen Handlungssträngen ist auch sicherlich der offene Umgang mit Nacktheit und allem was noch so dazu gehört ein Grund, der Zuschauer an die Bildschirme fesselte. Die „Drachenmutter“ Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) hatte bei weitem die meisten unbekleideten Szenen. Aus diesem Grund lehnte Clarke sogar eine Rolle in „Fifty Shades of Grey“ ab. – Sie wollte verhindern, auf einen Charakter-Typ festgenagelt zu werden. Doch auch Melisandre…